Британская певица и модель Дуа Липа продемонстрировала свой откровенный наряд
Звезда старается похвастаться фигурой в одежде, которая едва ли что-то прикрывает, передает Politeka.net. Так, в этот раз красотка предстала в примерочной в очень интересном платье.
Певица присела на корточки в откровенном наряде, снимая себя в зеркало. Дуа была в обтягивающем мини-платье с вырезами посередине и по бокам.
Тонкие ниточки ткани впились в кожу по бокам, а грудь соблазнительно выпирала. Примечательно, что артистка не надела лифчик, что прибавляло образу особой пикантности.
Оголенную грудь обтягивала тонкая ткань, из-за чего из нее торчало самое интимное.
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Завершили образ знаменитости длинные перчатки и черные колготки, а также можно заметить множество колец на ее пальцах.
За восемь часов пост собрал почти три миллиона лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону жаркой брюнетки много приятного.
"Хочется прикоснуться к тебе", - прокомментировал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Дуа Липа предстала в кожаном платье на бретельках. Наряд идеально подчеркнул ее формы – пышную грудь и тонкую талию. Разрез на ноге добавил перчинки образу. Волосы певица, которая любит экспериментировать с имиджем, оставила распущенными. Образ дополнил яркий макияж со стрелками.
Ранее сообщалось, что Дуа Липа позировала в топе и штанах, которые приспустила, черного цвета. Красотка стояла у стены и можно заметить на ягодицах веревочки от стригов певицы. Волосы у Липы были распущенными, артистка скорчила гримасу на снимке.
"Пленник", - подписала фото Дуа.
Напомним, Дуа Липа воплотила самые смелые фантазии, задрав топ
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