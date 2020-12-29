Звезда впечатлила красотой своего отражения в зеркале

Известная модель Кортни Кардашьян покорила видом в розовом бикини

Соблазнительная брюнетка завораживает своей фигурой, пишет Politeka.net. В этот раз модель решила показать себя во всей красе.

Кортни надела розовый купальник, благодаря которому стали видны все изгибы без прикрас.

Красотка натянула лифчик, который подчеркнул ее большую грудь. Последняя едва ли не выпрыгивала и не показывалась наружу.

Тонкая талия и упругий, немного округлый, животик также притягивали взгляд.

Крой плавок оголял красивые ягодицы, а Кардашьян отставила вбок бедро из-за чего изгиб получился более соблазнительным.

Стройные подкаченные ножки смотрелись просто совершенно.

Звезда завершила образ стильными аксессуарами.

В таком виде красотка позировала возле зеркала, снимая себя на телефон.

За девять часов пост собрал почти два миллиона лайков и много комментариев. Пользователи сети писали много приятного в сторону соблазнительницы.

"Малышка просто красотка", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Кортни Кардашьян показалась в маечке и штанах, как и подруга Кортни. Девушки сидели на большой подушке у новогоднего дерева, которое уже успели нарядить. Волосы звезда собрала в высокий хвост, а спутница - оставила распущенными.

"Лучшая школьница", - подписала фото красотка.

Ранее сообщалось, что Кортни Кардашьян примерила роскошное платье в пол из блестящей ткани, темно-золотистого оттенка. Так, на первом снимке стилист поправляет глубокое декольте наряда, которое почти полностью раскрывает грудь звезды. Сама Кортни при этом стоит и смиренно ждет, когда закончится работа с костюмом.

Напомним, фигуристая Кортни Кардашьян в "невидимом" бикини устроила сеанс соблазнения у бассейна.

Как сообщала Politeka, Кортни Кардашьян приспустила шелковый халатик и заставила мужчин глотать слюнки.

Также Politeka писала, что 40-летняя Ким Кардашьян в купальнике дала фору младшей сестре, кадры соблазна.