Совсем скоро наступит 2021 год, а по восточному календарю это год белого металлического Быка или вола



Многие украинские хозяйки ломают голову на праздничным меню.



Таролог и психолог Ольга Соломка дала важные рекомендации, передает "РБК Украина".

Поскольку Бык, как и полагается жвачному животному, постоянно что-то жуёт, то ему не надо особых изысков, просто еды должно быть много, и она должна быть вкусная, уверена эксперт.

"Говорят, что хозяину следующего года Быку не слишком понравится, когда вы поставите на праздничный стол говядину или телятину, или вообще что-то мясное, но не заморачивайтесь слишком сильно", - пояснила таролог.

По ее словам, на новогодний стол можно будет подать все, что вам нравится.

В то же время эксперт предупреждает, что переедать в новогоднюю ночь не стоит.

"Но есть ночью - это сомнительная здоровая перспектива. Поэтому прислушайтесь к советам диетологов и сделайте что-то легкое, возможно деликатесное, то, что вы не ставите каждый день на стол, потому что главное в настоящее время - получить удовольствие и от стола, и от общения", - считает эксперт.

Напомним, в январе 2021 года украинцы будут отдыхать 12 дней. Начнется месяц с трех выходных дней подряд – 1, 2 и 3 января.

Рождество Христово году приходится на четверг и, согласно распоряжению правительства, нерабочим днем в Украине также станет пятница, 8 января. Следовательно, благодаря этому у украинцев будут длительные выходные – с 7 по 10 января. Но придется отработать в субботу, 16 января.



