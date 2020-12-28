Популярная супермодель и ангел Victoria’s Secret Жизель Оливейра показала идеальные формы на пляже

Соблазнительница сейчас находится на отдыхе, откуда делает публикации в самых жарких купальниках, пишет Politeka.net. Звезда в этот раз записала сторис, на которых демонстрирует свою идеальность.

На снимке Оливейра позировала в черном бикини, которое оголило, благодаря крою, аппетитные ягодицы.

Крохотный лифчик натянулся на тонких лямках, а грудь прекрасно смотрелась в треугольных лоскутках ткани.

Крохотные плавочки держались на круглых кольцах, которые натянулись на бедрах.

Звезда стояла на пляже, любуясь роскошными видами природы. Она зачесала волосы назад, с которыми игрался ветер - это идеальная девушка.

Фото получилось впечатляющим, жаль, только оно не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе. Вероятно, брюнетку осыпали комментариями в личной переписке.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра предстала перед камерой в соблазнительном топе, который эффектно подчеркивает ее упругие прелести. На одном из снимков красотка показывает роскошную фигуру, закинув руки вверх. На другом фото знаменитость эффектно приседает перед камерой, показывая идеальные ноги.

Ранее сообщалось, что Жизель Оливейра в мини-бикини предстала на пляже, показав достоинства своей фигуры в разных позах. В какой-то момент модель до неприличия натягивает белье, после чего игриво убегает в море.

Пользователи сети написали в сторону жаркой соблазнительницы много приятных сообщений, которых достойны ее фигура и внешность, в целом.

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