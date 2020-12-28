Климат в Украине кардинально изменился в уходящем году



Как передает Politeka.net, об этом говорится в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Уходящий год, может стать самым теплым для Украины за всю историю, потому что начался не с зимы. То есть не с метеорологической зимы, утверждают синоптики.

Теперь север Украины буквально превращается в юг по типу климата. Например, в Киеве среднегодовая температура поднялась аж на 3 градуса.

Новогодняя неделя и вовсе удивит украинцев весенней погодой. По всей стране будет плюсовая температура, а снега ожидать не стоит.

31 декабря в Украине синоптики обещают от 3 до 8 градусов со знаком "плюс".



Стоит отметить, что 7 января в Украине ожидается менее теплая погода, но при этом и осадков будет меньше.

На востоке, севере, в центре страны ожидается от 0 до +2 градусов в течение суток. При этом на западе и юге Украины ожидается более теплая погода.

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Как сообщала Politeka, зима заставит понервничать украинцев, удивлены даже синоптики.

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