Скандальная российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала свои самые яркие выступления

Звезда принимала участие в шоу "Ледниковый период" с партнером - чемпионом по танцам на льду Дмитрием Соловьевым, пишет Politeka.net. Пара не дошла до финала, но получила приз зрительских симпатий. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В новом посте артистка обнародовала видео, в котором показала самые яркие моменты своих номеров.

Соловьев на шоу делал великолепные поддержки, а Ольга - старалась сделать эффектные фигуры.

В посте Бузова подвела итоги своего участия. По ее словам, она влюбилась в фигурное катание и поблагодарила всех спортсменов за их невероятный труд.

"Я счастлива, что смогла прикоснуться к этому волшебству... ⛸🧊 Димка, ну а ты сам все знаешь 🙏🏻 Спасибо тебе @dmitry_solovyev ✊🏻. Это был незабываемый опыт, всё, что было в моих силах, я сделала, и даже больше...через взлёты и падения, через слёзы и счастье 🙏🏻", - написала артистка.

Как отметила Ольга, без поддержки зрителей у нее ничего бы не вышло.

"О большем я и не могла мечтать 💫 Люблю Вас, мои хорошие... #моилюдивсегдасомной #Бузова#ПерваянаПервом А ещё ... я чувствую, что мы ещё вернёмся, и покатаемся ⛸🧊💫", - написала телеведущая.

"Волшебно 😍", "Я согласно очень красивый вид спорта, и считаю что Вы справились очень круто))) так держать 👍🏻👍🏻", "И как такая длинная катается так неуклюжееее жаль паренька 💥грыжу лечит💥💥💥💥💥💥😜", "Бомба 🔥", "Круто, Оля вы офигенная 🔥🔥🔥", "Ты молодец 💪🏽 выросла на льду можно сказать 😄 с каждым выходом лучше и лучше))", - написали пользователи сети.

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