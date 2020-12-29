Появились новые подробности о состоянии российской актрисы Алисы Фрейндлих, которую госпитализировали с китайским вирусом

У 86-летней артистки поражено менее 50 процентов легких, а не 80, как это утверждалось ранее. Врачи оценивают состояние как стабильно тяжелое. Они говорят об оптимистичных прогнозах.

Актриса находится в сознании, может разговаривать и интересуется, можно ли ей покурить сигареты.

В Сети массово желают артистке скорейшего выздоровления. Также в Интернете показали, как звезда «Служебного романа» выглядит сейчас.

В частности, появились кадры из фильма, снятого накануне 85-летия актрисы.

Поклонникам показали несколько трогательных моментов дома, в семье, за кулисами, на сцене.

Также поклонники публикуют фото Фреймут со спектаклей и других мероприятий.

«Дай Бог, чтобы всё было хорошо!🙏🙏🙏 Алиса Бруновна, вы нам нужны!», «Скорейшего выздоровления!», «Любим, ждем на сцене и в кино, выздоравливайте», «Она сильная! Она обязательно выздоровеет», «Любимая Алиса Бруновна, выздоравливайте поскорее и не подпускайте к себе на 100 метров ни одну заразу 😘😘😘 Держитесь! Мы вас очень любим!!!», - поддерживают легендарную актрису фанаты.

Напомним, звезду «Служебного романа» жестко унизили в России, актриса не сдержалась: «Вот сволочи..»

А еще Politeka писала, «Ууу, класс»: 84-летнюю звезду «Служебного романа» доставили в роддом.

Также Politeka сообщала, как сейчас выглядят Софи Лорен, Алиса Фрейндлих, Брижит Бардо и другие красотки, по которым все "сохли".