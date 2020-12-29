Тревел-блогер, диджей и шоумен Антон Птушкин, который был одним из ведущих популярного шоу о путешествиях «Орел и Решка», попал в невероятную ситуацию

Как пишет Politeka.net, обо всем он рассказал на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Так, во время пребывания Птушкина на Гавайях недалеко от его местонахождения внезапно начал извергаться вулкан.

«Два дня назад со мной произошло то, что можно описать фразой Андрея Лошака «Большая журналистская удача». Вулкан Килауэа на Гавайях впервые за 2,5 года начал извергаться. И все это происходило в 30 минутах езды от меня. Фразы «если эта вечеринка не такая же жаркая, не думайте меня приглашать» - приветствуются», - написал блогер.

Пост вызвал бурную реакцию пользователей Сети.

«Я запрещаю тебе такую опасность!!!» - написал Алексей Дурнев.

«Да это самая жаркая вечеринка года», «Шок, зависть, восторг!», «Невероятно», «Потрясающе», - пишут в комментариях.

Напомним, в июле 2018 года Птушкин ушел с поста ведущего «Орла и решки», но продолжил делать видеоролики о поездках разных страны. Все сюжеты он снимает самостоятельно, не прибегая к помощи операторов, видеомонтажёров и сценаристов.

Напомним, известный ведущий попал в крупное ДТП в Киеве, подробности происшествия.

Как сообщала Politeka, популярное шоу «Орел и решка» неожиданно закрыли: «Меня разрывают на кусочки».

Также Politeka писала, что «Орел и Решка» покидает любимый ведущий: как гром среди ясного неба.