Масштабная вакцинация от китайского вируса может стартовать в Украине уже в феврале следующего года

Впрочем, в конечном счете все будет зависеть от результатов переговоров с компаниями-производителями. Об этом в интервью «Настоящему времени» рассказал глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Он уточнил, что сейчас вопрос начала поставки вакцины в Украину остается главным камнем преткновения.

«Мы все-таки ожидаем, что мы в феврале сможем начать вакцинировать. Причем мы говорим о действительно большой вакцинации. То есть это не привоз 10 тысяч доз вакцин, а так, чтобы мы могли хотя бы начать полноценный первый этап вакцинации», - подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что вакцины должно хватить на проведение первого этапа вакцинации в соответствии с утвержденным ранее национальным планом. Этот проект предусматривает вакцинацию не менее половины украинцев в 2021-2022 годах. Речь идет о примерно 20 миллионах человек, которые, по задумке властей, должны получить бесплатные прививки.

Всего в Украине запланированы 4 этапа добровольной вакцинации.

Первый пройдет с января по апрель 2021 года для людей с самым высоким риском заражения, а также тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией.

Второй этап запланирован на апрель-июнь 2021 года. В этот период получить прививки должны люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития болезни, а также работники медицинской сферы.

С июня по сентябрь пройдет третий этап вакцинации, в который получить вакцину должны люди с высоким риском инфицирования, а также те, кто работает в сфере обеспечения безопасности и жизнедеятельности государства.

Четвертый этап вакцинации запланирован на сентябрь 2021 – марту 2022 года. В этот период вакцину должны будут получить люди с повышенным риском инфицирования, а также те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Украине уже удалось договориться о получении 8 миллионов доз вакцины в рамках программы COVAX до конца первого квартала 2021 года.

Степанов также подчеркнул, что правительство продолжает переговоры о закупке вакцины у всех производителей препаратов, которые сейчас на слуху.

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