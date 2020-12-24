В ближайшие два года в Минздраве планируют провести вакцинацию как минимум половины украинцев

Об этом говорится в дорожной карте, которую подписал министр здравоохранения Максим Степанов. Документ посвящен плану проведения вакцинации в Украине в 2021-2022 годах. В частности, в нем прописано, что за указанный период правительство рассчитывает провести вакцинацию как минимум 50% населения страны.

В документе говорится, что вакцинация будет проходить в пять этапов.

Первый по плану стартует уже в январе 2021 года, однако уточняется, что эти сроки могут быть сдвинуты. На нем будут вакцинировать украинцев с критическим риском инфицирования – медицинские работники, которые работают непосредственно с больными китайским вирусом; люди в интернатных учреждениях, домах для престарелых и их сотрудники; военнослужащие из зоны ООС.

На втором этапе обеспечить вакциной планируют медработников и работников системы общественного здоровья; людей старше 80 лет; социальных работников.

Третий этап охватит людей возрастом от 65 до 79 лет; сотрудников критически важных структур государственной безопасности; работников образовательной сферы.

На четвертом этапе будут вакцинировать людей в возрасте от 60 до 64 лет; людей, которые находятся в группе риска из-за сопутствующих заболеваний; людей в местах лишения свободы и в СИЗО; людей с другими рисками инфицирования; граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.

Пятый этап будет распространяться на остальные категории населения.

Напомним, масштабная вакцинация в Украине, появилось срочное обращение Минздрава.

Как сообщала Politeka, спад пандемии в Украине: Степанов назвал лучший способ победить вирус, "главное выработать...".

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