Обнародован главный план вакцинации украинцев от коронавируса

Документ пока официально не утвержден, но прививки будут делать в четыре этапа: с января по апрель 2021 года; с апреля по июнь; с июня по сентябрь и с сентября по март 2022 года.

О перспективах вакцинации украинцев от COVID-19 и ее появление в стране рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов для ТСН.

"Если говорить об этапах вакцинации, то многое будет зависеть от того, когда именно и в каком объеме мы начнем получать вакцину. Сейчас мы на завершающей стадии переговоров. Сейчас четко известно, что в рамках механизма "Ковакс" мы получим вакцину в конце первого- в начале второго квартала. Это восемь миллионов доз", — говорит Степанов.

По его словам, первые вакцины могут появиться в Украине уже в начале февраля 2021 года. Министр прогнозирует, что на украинском коммерческом рынке (в аптеках) вакцина от коронавируса не появится в ближайшие месяцы.

"Для того, чтобы начать вакцинацию первоочередных категорий граждан. Первый этап — это медицинские работники, работающие в больницах, где принимают больных коронавирусом; военнослужащие и люди, находящиеся в специализированных учреждениях — уязвимая категория населения", — пояснил Степанов.

Напомним, о новых жестких правилах на карантине, в Кабмине сообщили о двух этапах.

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