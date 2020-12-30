Появились подробности с госпитализацией легендарной актрисы Алисы Фрейндлих. Страшный недуг подкосил почти всю семью

Как передает Politeka.net, внучка 86-летней актрисы Анна Тарасова ошарашила печальным известием в своем микроблоге в Инстаграм.

Оказывается, в больнице с поражением легких оказалась не только Фрейндлих. Опасным китайским вирусом также заразились ее дочь Варвара, внучка Анна и еще одна родственница. Всех их госпитализировали.

Анна опубликовала подборку видео со знаменитой бабушкой и рассказала, как обстоят дела.

"Это первый Новый год, когда моя семья встретит его в совсем других реалиях. Но даже в столь сложное время, судьба распорядилась так, чтобы мы были вместе. Я, мама, бабушка Алиса... Сердце болит, разрывается. Но я знаю, что все будет хорошо. Точно будет. Соне (дочке Анны, - ред.) нужна здоровая мама, бабушка и прабабушки. Мы скоро будем вместе, будем опять обниматься и целоваться до умопомрачения. Смеяться и играть. Все будет хорошо", - уверена девушка.

Взволнованные пользователи выразили слова поддержки семье Фрейндлих:

"Аня, Выздоравливайте скорее все!!! Мы с вами всей душой!!! ❤️"

"Анечка! Всеми мыслями и душой с вами! Здоровья вам, вашей маме, Алисе Бруновне, вашей второй бабушке, здоровья всей вашей семье! Все будет хорошо! Только позитивный настрой!❤"

"Рука не поднимается лайкуть, но это сердце поддерки вам ❤️❤️❤️ мы вас любим 🙏🏻"

"Здоровья и сил любимой семье! ❤️ миллионы сердец сейчас бьются вместе с вами и за вас! 🙏🏻❤️"

"Помоги Господи! Скорейшего выздоровления!"

Напомним, Алису Фрейндлих госпитализировали 25 декабря в реанимацию инфекционного отделения больницы им. Соколова в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, у неё обширное поражение легких.

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