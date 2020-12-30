Учитель еще тот

Звезда "Квартал 95" Юрий Ткач произвел фурор новой выходкой, засняв свою 6-летнюю дочку за любопытным занятием

Как передает Politeka.net, 37-летний юморист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм кадры, на которых предстала его маленькая дочь Лиза (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Девочка, хотевшая быть красивой, как мама, "вооружившись" детским блеском, старательно подкрашивала губки, а Ткач в это время снимал процесс и давал "уроки".

"Лиза, глаза надо побольше сделать, тогда рот пошире откроется...", - напутствовал папа. "Еще больше глаза!", - приговаривал он.

Нетрудно догадаться, что в итоге малышка чуть "не лопнула" - так широко выпучив глазки.

"Такая же закономерность у всех девочек? )))", - спросил в подписи юморист.

Пользователям понравилось то, как Юрий мило подшутил над дочкой:

"Девушкам трудно ... пока нарисуешь губы - глаза вылезут! 😂😂"

"Лизи всегда прекрасна😊А папа учитель еще тот)))"

"красота требует жертв.😂"

"Папа-юморист - горе в семье 😂"

"Маленькая звездочка💋💋"

"Ох і тато...😍"

"100% леди))))) 👍"

"😂Папка плохому не научит"

Ранее мы сообщали, загримированный Ткач подшутил над собой, выставив фото в Инстаграм, на котором у него не все в порядке с головой (в буквальном смысле).

"Прыщ выскочил. У всех же бывает? Что делать?", - пожаловался Юрий.

"Ага, прыщ, жена сковородкой заехала. Домой нужно вовремя возвращаться", "Нужно, чтобы кум плюнул и все пройдет", "Вроде хороший парень, за что так избили?", "Пусть песик лизнет", "Кто это сделал?", - с юмором откликнулись пользователи.

Напомним, Ткач из «Квартал 95» крепко прижал к себе свой самый дорогой подарок.

Также Politeka писала, что дерзкий Ткач из «Квартал 95» обвел Потапа вокруг пальца неожиданным фокусом.