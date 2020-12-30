Популярная украинская певица Настя Каменских ошарашила фанатов признанием, чем в этом году будет особенным Новый год

Как рассказывает Politeka, снимок был опубликован на странице звезды в Instagram.

«Мой праздничный стол на Новый Год 🎄 Новогодняя ночь особенная во всем. Поэтому я решила позволить себе особенную для моего рациона еду 😋 В этот Новый Год мне так захотелось приготовить все те блюда, который готовили еще наши мамы и бабушки - селедка под шубой, оливье, салат с крабовыми палочками, пюре с холодцом и хреном», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Каменских позирует сидя, рядом с женой «Позитива» Анной Андрийчук-Завгородней, держа в руках тарелки со вкусностями.

«Настя, ты прекрасна. Выходи за меня», «вот это ты молодец!», «Настюшка – ты лучшая», «вот это ты умница! Но а как же Потап? Он поддержал вашу идею?», «боже, ну до чего же вы обе красивые», - пишут ее поклонники.

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Так, 33-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в стильном брючном костюме молочного оттенка.

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