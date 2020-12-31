Безобразие в семье шоумена Андрея Джеджулы гремит на всю Сеть. И он, и его супруга Юлия Леус не сдерживаются в громких заявлениях

Несколько дней назад жена Джеджулы на седьмом месяце беременности попала в больницу с угрозой выкидыша. Об этом Юлия сообщила в своем Инстаграм. Причиной резкого ухудшения самочувствия стал якобы стресс, пережитый после ссоры с мужем. Юлия обвинила последнего в домашнем насилии и в том, что он совсем не заботиться о ней и их будущем малыше.

К слову, Джеджула наотрез отказался навещать жену в больнице, полагая, что история с "угрозой выкидыша" несколько надуманная. Комментарий шоумена опубликовала "КП в Украине".

"Это моя принципиальная позиция. Я до сих пор не уверен, все ли так есть на самом деле или это разыграно ею как-то... Я там не появлюсь. Учитывая обострившиеся отношения с ее мамой, дочерью, зная то, как было все и как все происходит в итоге, я просто закрываю на это глаза...", - поделился Андрей.

Ведущий полагает, что поводом для столь эмоциональной вспышки у Юлии стали не только гормоны, но и ее ревность.

"У меня беременная жена с повышенным гормональным фоном. Так что в меня периодически прилетают тарелки, посуда разная, несвязные обвинения и т.д. Я привык к этому. А то, что произошло сейчас - это было подпитано усиленными ревностными позывами. Ей не понравилось, что я выставил фотографию с Настей Каменских с работы. Скажем так, якобы для нее она недостаточно была одета... Я Настю Каменских очень давно знаю, у нас дружеские отношения...", - прокомментировал Джеджула.

А на обвинения в насилии шоумен ответил: "Ей (жене, - ред.) я могу сказать только одно: если она считает, что я ее побил или причинил вред здоровью - пусть обращается в полицию, снимает побои".

После выписки из больницы, сбежавшая от Джеджулы Леус не намерена возвращаться домой, а поедет жить к 18-летней дочке Ангелине.

"Для меня сейчас самое главное - здоровье моей малышки, которое он вчера подрубил, про себя молчу!", - заявила девушка в Инстаграм.

Ситуацию активно обсуждают в комментариях:

"Я никогда не могла подумать что Андрей может такое чудить , наоборот должен сейчас заботится о вас!"; "Юлечка, когда ж это закончится🤯, Вы уже заслуживаете на хорошее отношение, вдоволь намучились 👆"; "я вам ещё летом говорила,что Джеджула ещё себя покажет,вы только ехидно огрызались и заблокировали меня".

Напомним, ведущий Андрей Джеджула вспомнил скандальную ситуацию: "Он себя вел, как плачущая девчонка ...".

Также Politeka писала, что шоумен Андрей Джеджула рассказал о проблемах с корпоративами на карантине: "Что греха таить...".