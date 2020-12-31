Популярная украинская певица Настя Каменских ошеломила поклонников словами о том, как хочет провести Новый год

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Вместо итогов года хочу рассказать, как отпраздновать Новый Год незабываемо 🤩 🎄У меня в новогоднюю ночь обязательно будут танцы! Можно написать на бумажке разные виды танцев - диско, лунная походка, Single Ladies движения, тверк, балет, вальс, клубные танцы, движения робота, ламбада и тд! 💃🏻 Пусть каждый из присутствующих станцует что-то из списка, а остальные повторяют за ним», - говорится в сообщении.

Кроме того, Каменских рекомендует украинцам снимать такие моменты на камеру, поскольку их приятно пересматривать.

«А еще ловите все моменты на камеру 📷 Потом можно будет смонтировать ваше классное новогоднее видео, которое захочется пересмотреть не один раз!» - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке певица позирует с подругой – женой «Позитива» Анной Завгородней.

До этого мы рассказывали, что украинская певица Настя Каменских ошарашила фанатов признанием, чем в этом году будет особенным Новый год.

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