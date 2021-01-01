Украинцам рассказали, сколько придется отдыхать в первом месяце 2021 года

Люди с пятидневной рабочей неделей в январе будут отдыхать 12 дней, пишет Politeka.net.

Такое количество выходных в первом месяце 2020 года предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни, а также решением Кабинета министров.

Длительный уикэнд сперва припадает на начало месяца: с 1 по 3 января выходные подряд.

Что касается Рождества, то Кабинет министров заранее перенес рабочий день с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января, чтобы украинцы получили четыре выходных подряд: с 7 по 10 января включительно.

А по решению правительства, рабочие дни для украинцев с пятидневной рабочей неделей перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.

В 2021 году в Украине будет 115 официальных выходных дней.

Согласно закону, если праздничный день выпадает на выходной, нерабочий день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

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