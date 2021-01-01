Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов перевоплотился в Деда Мороза и поздравил украинцев с Новым годом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Горбунова в соцсети.
На видео за кадром супруга Горбунова Катя Осадчая говорит о том, что в отсутствии работы в новогоднюю ночь Горбунов ходит по домам.
Также в кадре можно увидеть известную украинскую певицу Настю Каменских и ее мужа, певца и продюсера Потапа (Алексея Потапенко). Судя по домашнему наряду Потапа, Горбунов пришел в гости именно к звездной паре.
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На Насте - длинное шелковое платье с пикантным разрезом до бедра. При этом никакой обуви и колготок на ней нет - она была босиком. А на Потапе можно увидеть бордовый пижамный костюм.
В костюме Деда Мороза он поздравил своих друзей и, вероятно, вручил им новогодние подарки, ведь с собой у него был и мешочек.
Фолловеры также поздравили Горбунова с Новым годом и выразили множество наилучших пожеланий.
"Дай бог вам всем здоровья в Новом году, удачи и позитива", "С Новым годом вас", "Всех с Новым годом!", "С Новым годом! Вы лучшие!" - пишут в комментариях.
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