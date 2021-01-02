Звезда шоу "Танці з зірками" хореограф Григорий Чапкис удивил внешностью

Артист родился в 1930 году в Кишеневе в багатодетной еврейской семье, передает Politeka.net. В 10 лет маленький Григорий поступил в танцевальный кружок, а позже началась война, и семья эвакуировалась в Казахстан.

После окончания войны семья поселилась в Киеве, где Григорий Чапкис учился в железнодорожном училище и в ансамбль песни и пляски общества «Трудовые резервы».

Позже артист стал выступать в составе Государственном ансамбле песни и танца Украины, в составе которого пробыл 26 лет. Чапкис был задействован почти во всех его хореографических постановках и участвовал в 70 зарубежных гастрольных поездках.

В сети разместили фото молодого Григория Чапкиса, как раз во время одного из выступлений.

Артист был в вышиванке и шароварах, он присел и расставил руки, улыбаясь, просто: "Ого, какой красавчик!".

Фото собрало небольшое количество лайков и ни одного комментария.

Напомним, недавно 90-летний Григорий Чапкис попал в больницу с пневмонией. Сын украинской легенды, танцор Грег, рассказал в своем Инстаграм, что отец уже дома.

"Я чувствую такое облегчение и счастье, что он дома. Спасибо всем за поддержку, ваши молитвы так много значат для меня и моей семьи", - написал танцор.

К тексту сын Чапкиса прикрепил видео, где телеведущая Катя Осадчая берет небольшое интервью у Григория и Грега.

Пользователи сети пожелали отцу Грега здоровья и всего хорошего.

Отметим, Григория Чапкиса госпитализировали 21 декабря с подозрением на китайский вирус.

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