Известная американская модель и телеведущая Пэрис Хилтон впечатлила эффектным появлением, примеряв образ феи
Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.
"Я прекрасно провела время, создавая контент для вас, ребята. Уходящий 2020 вводил различные новшества, чтобы поддержать связь между всеми нами", - рассказала она.
Уточним, что на опубликованных кадрах Пэрис Хилтон устраивает жаркое дефиле на фоне якобы "повозки с лошадьми".
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"Боже, барби!", "ты просто сама красота", "роскошное тело, Пэрис!", "ты любого с ума сведешь, икона", "вот это настоящий пожар", "королева!", - пишут ее поклонники.
Как сообщалось до этого, 39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон показала фигуру в красном белье.
Знаменитая красотка решила поздравить своих поклонников с католическим Рождеством интересным способом.
На кадрах соблазнительная блондинка присела на пол возле елочки. Звезда закинула ножки под себя и держала в руках своего маленького лохматого друга.
Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".
Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.
Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».