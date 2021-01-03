Известная американская модель и телеведущая Пэрис Хилтон впечатлила эффектным появлением, примеряв образ феи

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

"Я прекрасно провела время, создавая контент для вас, ребята. Уходящий 2020 вводил различные новшества, чтобы поддержать связь между всеми нами", - рассказала она.

Уточним, что на опубликованных кадрах Пэрис Хилтон устраивает жаркое дефиле на фоне якобы "повозки с лошадьми".

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"Боже, барби!", "ты просто сама красота", "роскошное тело, Пэрис!", "ты любого с ума сведешь, икона", "вот это настоящий пожар", "королева!", - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, 39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон показала фигуру в красном белье.

Знаменитая красотка решила поздравить своих поклонников с католическим Рождеством интересным способом.

На кадрах соблазнительная блондинка присела на пол возле елочки. Звезда закинула ножки под себя и держала в руках своего маленького лохматого друга.

Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.

Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».