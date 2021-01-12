На Старый Новый год 2021 украинцы будут традиционно петь щедривки, колядки и посевалки, чтобы пожелать соотечественникам счастья в непростые времена
Politeka.net приготовила лучшие стихи для щедрования и посевания на русском и украинском языках, текст поздравления обязательно порадует близких.
Когда щедруют и посевают на Старый Новый год 2021?
Праздник традиционно отмечают два дня, поэтому важно не перепутать обряды и знать, какого числа и как поздравлять. Согласно старинным обычаям, в Украине 13 января наступает Щедрый вечер или вечер Василия Святого, когда накрывают богатый стол и ходят к друг другу в гости. Молодые люди обычно щедруют у родственников и друзей. Гости зачитывают поздравительные стихи, щедривки, за которые хозяева щедро их одаривают и угощают.
Ранним утром 14 января “засевают” по домам соседей, этим занимаются только мужчины, которые рассыпают зерно по комнатам с пожеланиями богатства, хорошего урожая и других благ в новом году. “Посевалки” тоже готовят в стихах, они обычно смешные, прикольные, веселые, изредка – торжественные.
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Красивые щедривки на Старый Новый год 2021 год
По формату щедрование выглядит, как рождественская коляда, в некоторых местах их даже не разделяют. Да и зачем, ведь пожелания в основном совпадают. Предлагаем прикольные и короткие щедровки для детей и взрослых:
Щедривочка щедровала,
Под окошком ночевала,
Чи баран, чи овца,
Подавайте блинца,
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте!
Щедрый вечер, добрый вечер!
***
К вам пришли, нас долг зовет!
Это Старый Новый год!
Время нам – колядовать,
Нас вам – щедро угощать!
Нам блины бы, со сгущёнкой,
И картошечки с тушенкой!
Горсточку конфеток сладких,
Ну, и столько же помадки!
***
Щедрик-ведрик,
Дайте вареник.
Чи варили юшку?
Подайте галушку!
Із горбика та в долинку –
Дайте млинчик у торбинку.
***
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
А пан, як господар,
Господиня, як калина,
А діточки, як квіточки!
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Посевалки на Старый Новый год 2021
Посевают чаще всего по частным домам, хотя в последнее время таким образом поздравляют и жителей квартир. Традиции велят посвящать стихи и песни всяческому достатку хозяев. Посевать нужно обязательно с зерном: пшеницей, ячменем, рожью.
Сеем-веем-засеваем,
С Новым годом поздравляем.
Дайте рубль иль пятак —
Не уйдем мы просто так.
***
Щедро хату посеваю,
С Новым годом поздравляю.
На Новый год, на ново счастье
Уродись, пшеничка,
Ячмень, чечевичка!
На поле – стогами,
В доме – пирогами!
С Новым годом!
***
Сію, сію, посіваю
Щастя, радості бажаю.
Аби вам весь наступний рік
Жилося краще, ніж торік!
***
Сію, сію, засіваю
З Новим Роком Вас вітаю!
Сію щедро із долоні
По долівці, по ослоні
Засіваю Вашу Xату
Будьте радісні й багаті.
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