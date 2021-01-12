1. Когда щедруют и посевают на Старый Новый год 2021?2. Красивые щедривки на Старый Новый год 2021 год 3. Посевалки на Старый Новый год 2021

На Старый Новый год 2021 украинцы будут традиционно петь щедривки, колядки и посевалки, чтобы пожелать соотечественникам счастья в непростые времена

Politeka.net приготовила лучшие стихи для щедрования и посевания на русском и украинском языках, текст поздравления обязательно порадует близких.

Когда щедруют и посевают на Старый Новый год 2021?

Праздник традиционно отмечают два дня, поэтому важно не перепутать обряды и знать, какого числа и как поздравлять. Согласно старинным обычаям, в Украине 13 января наступает Щедрый вечер или вечер Василия Святого, когда накрывают богатый стол и ходят к друг другу в гости. Молодые люди обычно щедруют у родственников и друзей. Гости зачитывают поздравительные стихи, щедривки, за которые хозяева щедро их одаривают и угощают.

Ранним утром 14 января “засевают” по домам соседей, этим занимаются только мужчины, которые рассыпают зерно по комнатам с пожеланиями богатства, хорошего урожая и других благ в новом году. “Посевалки” тоже готовят в стихах, они обычно смешные, прикольные, веселые, изредка – торжественные.

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Красивые щедривки на Старый Новый год 2021 год

По формату щедрование выглядит, как рождественская коляда, в некоторых местах их даже не разделяют. Да и зачем, ведь пожелания в основном совпадают. Предлагаем прикольные и короткие щедровки для детей и взрослых:

Щедривочка щедровала,

Под окошком ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте!

Щедрый вечер, добрый вечер!

***

К вам пришли, нас долг зовет!

Это Старый Новый год!

Время нам – колядовать,

Нас вам – щедро угощать!

Нам блины бы, со сгущёнкой,

И картошечки с тушенкой!

Горсточку конфеток сладких,

Ну, и столько же помадки!

***

Щедрик-ведрик,

Дайте вареник.

Чи варили юшку?

Подайте галушку!

Із горбика та в долинку –

Дайте млинчик у торбинку.

***

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А пан, як господар,

Господиня, як калина,

А діточки, як квіточки!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Посевалки на Старый Новый год 2021

Посевают чаще всего по частным домам, хотя в последнее время таким образом поздравляют и жителей квартир. Традиции велят посвящать стихи и песни всяческому достатку хозяев. Посевать нужно обязательно с зерном: пшеницей, ячменем, рожью.

Сеем-веем-засеваем,

С Новым годом поздравляем.

Дайте рубль иль пятак —

Не уйдем мы просто так.

***

Щедро хату посеваю,

С Новым годом поздравляю.

На Новый год, на ново счастье

Уродись, пшеничка,

Ячмень, чечевичка!

На поле – стогами,

В доме – пирогами!

С Новым годом!

***

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь наступний рік

Жилося краще, ніж торік!

***

Сію, сію, засіваю

З Новим Роком Вас вітаю!

Сію щедро із долоні

По долівці, по ослоні

Засіваю Вашу Xату

Будьте радісні й багаті.

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