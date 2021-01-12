На Старый Новый год 2021 украинцы будут традиционно петь щедривки, колядки и посевалки, чтобы пожелать соотечественникам счастья в непростые времена

Politeka.net приготовила лучшие стихи для щедрования и посевания на русском и украинском языках, текст поздравления обязательно порадует близких.

Когда щедруют и посевают на Старый Новый год 2021?

Праздник традиционно отмечают два дня, поэтому важно не перепутать обряды и знать, какого числа и как поздравлять. Согласно старинным обычаям, в Украине 13 января наступает Щедрый вечер или вечер Василия Святого, когда накрывают богатый стол и ходят к друг другу в гости. Молодые люди обычно щедруют у родственников и друзей. Гости зачитывают поздравительные стихи, щедривки, за которые хозяева щедро их одаривают и угощают.

Ранним утром 14 января “засевают” по домам соседей, этим занимаются только мужчины, которые рассыпают зерно по комнатам с пожеланиями богатства, хорошего урожая и других благ в новом году. “Посевалки” тоже готовят в стихах, они обычно смешные, прикольные, веселые, изредка – торжественные.

Красивые щедривки на Старый Новый год 2021 год

По формату щедрование выглядит, как рождественская коляда, в некоторых местах их даже не разделяют. Да и зачем, ведь пожелания в основном совпадают. Предлагаем прикольные и короткие щедровки для детей и взрослых:

Щедривочка щедровала,

Под окошком ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте!

Щедрый вечер, добрый вечер!

***

К вам пришли, нас долг зовет!

Это Старый Новый год!

Время нам – колядовать,

Нас вам – щедро угощать!

Нам блины бы, со сгущёнкой,

И картошечки с тушенкой!

Горсточку конфеток сладких,

Ну, и столько же помадки!

***

Щедрик-ведрик,

Дайте вареник.

Чи варили юшку?

Подайте галушку!

Із горбика та в долинку –

Дайте млинчик у торбинку.

***

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А пан, як господар,

Господиня, як калина,

А діточки, як квіточки!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Посевалки на Старый Новый год 2021

Посевают чаще всего по частным домам, хотя в последнее время таким образом поздравляют и жителей квартир. Традиции велят посвящать стихи и песни всяческому достатку хозяев. Посевать нужно обязательно с зерном: пшеницей, ячменем, рожью.

Сеем-веем-засеваем,

С Новым годом поздравляем.

Дайте рубль иль пятак —

Не уйдем мы просто так.

***

Щедро хату посеваю,

С Новым годом поздравляю.

На Новый год, на ново счастье

Уродись, пшеничка,

Ячмень, чечевичка!

На поле – стогами,

В доме – пирогами!

С Новым годом!

***

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь наступний рік

Жилося краще, ніж торік!

***

Сію, сію, засіваю

З Новим Роком Вас вітаю!

Сію щедро із долоні

По долівці, по ослоні

Засіваю Вашу Xату

Будьте радісні й багаті.

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