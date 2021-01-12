Издавна в Украине сформировалась хорошая традиция – дарить близким поздравления со Старым Новым годом, 2021 год не станет исключением
Politeka.net собрала здесь лучшие пожелания в стихах и прозе, которые можно зачитать лично, отправить по СМС или в социальных сетях.
Какого числа поздравлять со Старым Новым годом 2021
Сам праздник появился из-за перехода на григорианский календарь – дата резко “съехала” на две недели назад, и украинцы не смогли быстро привыкнуть, какого числа начинается новый год. В итоге решили гулять дважды: с 31 декабря на 1 января и с 13 на 14 января. По традиции, Старый Новый год 2021 нужно встретить не хуже, чем основной праздник, накрыть щедрый стол и поздравить близких. 13 января празднуют Щедрый вечер, поют песни, щедривки, читают стихи и колядки, а утром 14 января мужчины посевают.
Стихи для поздравления со Старым Новым годом 2021
Традиционно праздничные поздравления называют “щедривки”, “колядки” и “посевалки”, в зависимости от того, когда люди их зачитывают. 13 января принято петь “щедривки” и “колядки”, которые по сути одно и то же, а вот 14 января зачитывают посевальные слова. Такое короткое поздравление подойдет даже детям
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В Старый Новый год желаю,
Чтоб исполнились мечта,
Жизнь веселой, яркой стала.
Много-много волшебства!
***
В Старый Новый год
Чудо повторится,
То, что не сбылось,
Пусть сейчас свершится!
Пусть тебе сегодня
Бенгальские огни
Принесут надежду,
Счастье в сказочные дни!
***
Тільки в нашого народу,
Є таке чудове свято,
Ледь два тижні промайнули -
Новий рік знов зустрічати.
Будьте ж вдвічі щасливіші,
Ще багатші й здоровіші,
Сили, аж позаздрить бик,
Зичить старий новий рік!
***
Хай прибутки та достатки
Не минають вашу хатку,
Хай ведеться й прибуває,
Щастя хай вас окриляє,
Радості на кожнім кроці
В Старому Новому році!
Источник фото: amazing-ukraine.com
Поздравления со Старым Новым годом 2021 в прозе
Не обязательно готовить традиционные “щедривки”, “посевалки” или “коляду”, чтобы душевно поздравить близких, слова можно выразить прозой, когда стишки неуместны. Предлагаем красивые, прикольные, веселые пожелания для взрослых и сотрудников, их также стоит отправить друзьям, любимому мужчине или женщине:
Источник фото: 24tv.ua
С наступающим Старым Новым годом, отметьте же его еще лучше, чем 1 января. Желаю, чтобы в 2021 тебя посетят самые гениальные идеи, которые принесут счастье и благополучие. Не бойся делать первый шаг и экспериментировать – тогда ты точно сумеешь поймать удачу за хвост.
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Вот немножко отдохнули после Нового года – можно с новыми силами отмечать Старый. Пусть же в этот Щедрый вечер счастье заглянет к вам в дом и не захочет уходить целый год, а для этого нужно не поскупиться на угощение и показать, как нужно встречать гостей. Поздравляю со Старым Новым годом!
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Дружище, в этот уникальный праздник, Старый Новый год 2021, я желаю тебе всегда получать вторые шансы и удачно их использовать. Будь счастливым, здоровым и успешным всем на зависть!
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