Открытки помогут донести поздравления со Старым Новым годом 2021 и порадовать близких стихами и приятными пожеланиями

Politeka.net предлагает красивые праздничные слова и картинки, чтобы наполнить дома духом старых украинских традиций.

Когда поздравлять со Старым Новым годом 2021

После перехода на григорианский календарь, украинцы и некоторые славянские народы продолжили отмечать Новый год по старому стилю - в ночь с 13 на 14 января. Так появился новый праздник, который встречают до сих пор. Канун Старого Нового года называется Щедрым вечером, именно в это время начинают праздновать и говорить друг другу поздравления: “щедривки”, “колядки”, а утром следующего дня ходят посевать и рассказывают традиционные стихи – “посевалки”. Если же говорить об открытках, то неважно, какого числа их отправлять.

Красивые стихи для поздравления со Старым Новым годом 2021 в открытках

Стих – это универсальная форма, которую используют в “щедривках”, “колядках” и “посевальных” песнях. Издавна принято ходить по домам, лично рассказывать их родственникам и близким, однако в 2021 году, во время карантина, лучше всего отправить открытку через Интернет, тем более, что сейчас все сообщения бесплатные. Хороший вариант - записать музыкальные видеопоздравления. Предлагаем лучшие короткие стишки, которые можно переписать в открытку и поздравить любимых или сотрудников:

Источник фото: v24.com.ua

Новый год сегодня старый,

Он немножечко усталый,

Но пусть счастье принесет

И растопит грусти лед!

***

Старый Новый год приходит,

Радость в каждый дом заходит,

Ну, а тех, кто отмечает,

Пусть удача примечает!

Источник фото: vip-otkrytki.ru

***

Щедрівочка щедрувала

Зі Старим Новим роком вас Вітала

Щоб і кури в вас неслися,

В кишені гроші завелися,

Щоби кіт у хаті нявкав

І собака радо гавкав,

Щоб ваш дім достаток мав

І нещастя не пускав.

***

В цей Старий новий рік,

Проблеми хай засипле сніг,

Велика вдача в дім увійде,

Успіх вам великий принесе.

Грошей хай водиться в достатку,

І Все у всіх буде в порядку!

Источник фото: besplatnye-otkrytki.ru

Проза для поздравления со Старым Новым годом 2021

Стихи лучше всего подходят детям, а для взрослых стоит подготовить торжественные пожелания в прозе. Короткое поздравление можно без труда напечатать на картинках и рассказать друзьям за столом. Прикольные слова хорошо дополнят любую открытку и вот несколько вариантов:

Источник фото: dzerkalo.media

С наступающим Старым Новым годом поздравляю от всего сердца и желаю побольше поводов для простой человеческой радости, чтобы деньги поступали рекой и без труда смывали все проблемы.

***

Поздравляю со Старым Новым годом 2021, отдохни сегодня от всех дел и перезагрузись для новых свершений. Пусть Щедрый вечер обеспечит достаток на весь следующий год, а добрые люди посеют в доме все самое лучшее.

***

Старый Новый год пришел внезапно, пусть так же весело пройдет и весь 2021-й. Желаю успехов в работе и личной жизни, чтобы люди делали только добро, финансы никогда не переводились в твоем кошельке.

Напомним, выходных-праздников в январе будет больше, официальное решение Кабмина: "Украинцы получат..."

Как сообщала Politeka, праздники и дополнительные выходные, появилось важное заявление Кабмина

Также Politeka писала, что выходные и праздники в 2021 году: украинцам рассказали о длительном отдыхе