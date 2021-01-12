Открытки помогут донести поздравления со Старым Новым годом 2021 и порадовать близких стихами и приятными пожеланиями
Politeka.net предлагает красивые праздничные слова и картинки, чтобы наполнить дома духом старых украинских традиций.
Когда поздравлять со Старым Новым годом 2021
После перехода на григорианский календарь, украинцы и некоторые славянские народы продолжили отмечать Новый год по старому стилю - в ночь с 13 на 14 января. Так появился новый праздник, который встречают до сих пор. Канун Старого Нового года называется Щедрым вечером, именно в это время начинают праздновать и говорить друг другу поздравления: “щедривки”, “колядки”, а утром следующего дня ходят посевать и рассказывают традиционные стихи – “посевалки”. Если же говорить об открытках, то неважно, какого числа их отправлять.
Красивые стихи для поздравления со Старым Новым годом 2021 в открытках
Стих – это универсальная форма, которую используют в “щедривках”, “колядках” и “посевальных” песнях. Издавна принято ходить по домам, лично рассказывать их родственникам и близким, однако в 2021 году, во время карантина, лучше всего отправить открытку через Интернет, тем более, что сейчас все сообщения бесплатные. Хороший вариант - записать музыкальные видеопоздравления. Предлагаем лучшие короткие стишки, которые можно переписать в открытку и поздравить любимых или сотрудников:
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Источник фото: v24.com.ua
Новый год сегодня старый,
Он немножечко усталый,
Но пусть счастье принесет
И растопит грусти лед!
***
Старый Новый год приходит,
Радость в каждый дом заходит,
Ну, а тех, кто отмечает,
Пусть удача примечает!
Источник фото: vip-otkrytki.ru
***
Щедрівочка щедрувала
Зі Старим Новим роком вас Вітала
Щоб і кури в вас неслися,
В кишені гроші завелися,
Щоби кіт у хаті нявкав
І собака радо гавкав,
Щоб ваш дім достаток мав
І нещастя не пускав.
***
В цей Старий новий рік,
Проблеми хай засипле сніг,
Велика вдача в дім увійде,
Успіх вам великий принесе.
Грошей хай водиться в достатку,
І Все у всіх буде в порядку!
Источник фото: besplatnye-otkrytki.ru
Проза для поздравления со Старым Новым годом 2021
Стихи лучше всего подходят детям, а для взрослых стоит подготовить торжественные пожелания в прозе. Короткое поздравление можно без труда напечатать на картинках и рассказать друзьям за столом. Прикольные слова хорошо дополнят любую открытку и вот несколько вариантов:
Источник фото: dzerkalo.media
С наступающим Старым Новым годом поздравляю от всего сердца и желаю побольше поводов для простой человеческой радости, чтобы деньги поступали рекой и без труда смывали все проблемы.
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Поздравляю со Старым Новым годом 2021, отдохни сегодня от всех дел и перезагрузись для новых свершений. Пусть Щедрый вечер обеспечит достаток на весь следующий год, а добрые люди посеют в доме все самое лучшее.
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Старый Новый год пришел внезапно, пусть так же весело пройдет и весь 2021-й. Желаю успехов в работе и личной жизни, чтобы люди делали только добро, финансы никогда не переводились в твоем кошельке.
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