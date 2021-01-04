В Чернигове в кафе военных отказались обслуживать клиентку из-за непатриотичных взглядов

Так, владельцы заведения, ветераны АТО, отказались обслуживать посетительницу, которая выразила свое недовольство красно-черным флагом на одной из полок в заведении.

Видео опубликовал волонтер Ричард Горда на своей странице в Facebook. В нем об инциденте рассказала владелица заведения Екатерина Число (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По ее словам, в кафе зашла женщина и увидела на одной из полок красно-черный флаг, который ее взбесил. Она начала расспрашивать: "А что это? А зачем это? Красно-черный флаг, прости господи!"

Девушка сначала попыталась объяснить клиентке, что флаг нужен для того, "чтобы люди не забывали, что у нас в стране война" и добавила, что владельцы кафе – военные, ветераны АТО.

В ответ на это посетительница ответила: "Это вы мне, военной, будете рассказывать?"

После этого женщину вежливо попросили уйти и отказали в обслуживании. На прощание она сказала, что ей и так неприятно находится в кафе. На что владелица кафе сказала, что ей неприятно обслуживать сепаратистов. Она уточнила, что шел седьмой год сражения на Донбассе, а псевдопатриоты указывают украинцам, что делать.

"И это на седьмом году войны, то есть сепаратисты уже настолько оборзели, что просто приходят и указывают нам, что мы не должны быть украинцами", - возмутилась владелица кафе Екатерина Число.

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