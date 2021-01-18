Поздравления с Крещением Господним 2021 напомнят близким о великом христианском празднике и укрепят дух перед погружением в святую воду

Politeka.net подготовила лучшие пожелания в стихах и прозе, а также красивые открытки и картинки по случаю праздника.

Какого числа Крещение Господне 2021

Дата празднования не меняется и закреплена в православном календаре за 19 января, в 2021 этот день приходится на вторник. Накануне вечером, 18 января, христиане отмечают Крещенский сочельник. Крещение Иисуса Христа является одним из двенадцати великих праздников, но не является выходным днем, в отличие от Рождества и Пасхи. В ночь на 19 число верующие купаются в проруби и специальных купелях. Считается, что купание в крещенской воде не только оздоравливает, но и укрепляет тело Святым духом.

Источник фото: bestgif.su

Поздравления с Крещением Господним 2021 в стихах

Поздравляю вас с Крещением!

Пусть пошлёт благословение

Господь всевышний вам навек

И защитит от разных бед.

***

Пусть в Крещение Господне,

Все проблемы и грехи,

Смоют с нас святые воды,

Все поступки, что плохи.

Источник фото: cosmo.com.ua

***

Пусть крещенские морозы

Вместе со святой водой

Отведут от Вас угрозы,

И болезни стороной.

***

Хай свята водичка

Вмиє ваші личка

І окропить ззовні,

Щоб були здорові!

Хай освятить хату,

Щоб в ній горя не знати!

Скропить всю родину,

Щоб жила щасливо!

***

Хай вам святиться, веселиться

Святая йорданська водиця.

Як нині і в рік, так і довік,

Дай, Боже, що побажали,

Аби й нам, як вам стало.

Источник фото: tviysvit.com.ua

Поздравления с Крещением 2021 в прозе

Пришла пора креститься, святой водой умыться и очиститься от грехов прошлого года. Желаю, чтобы прорубь принесла только пользу, а Господь - большое счастье и успехи в работе. С Крещением!

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Источник фото: nash.live

Сегодня сам Бог велел искупаться в святой крещенской воде, как Иисусу Христу много лет назад. Желаю, чтобы Небеса подарили тебе заряд энергии на весь 2021 год и оградили от всех проблем.

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Поздравляю с праздником, пусть водное Крещение Господне принесет в твою жизнь побольше радости и счастливых моментов, а заберет из нее все переживания и неудачи. Желаю встречать на жизненном пути только хороших людей и следовать Божьему плану себе на пользу.

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