Поздравления с Крещением Господним 2021 напомнят близким о великом христианском празднике и укрепят дух перед погружением в святую воду
Politeka.net подготовила лучшие пожелания в стихах и прозе, а также красивые открытки и картинки по случаю праздника.
Какого числа Крещение Господне 2021
Дата празднования не меняется и закреплена в православном календаре за 19 января, в 2021 этот день приходится на вторник. Накануне вечером, 18 января, христиане отмечают Крещенский сочельник. Крещение Иисуса Христа является одним из двенадцати великих праздников, но не является выходным днем, в отличие от Рождества и Пасхи. В ночь на 19 число верующие купаются в проруби и специальных купелях. Считается, что купание в крещенской воде не только оздоравливает, но и укрепляет тело Святым духом.
Источник фото: bestgif.su
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Поздравления с Крещением Господним 2021 в стихах
Поздравляю вас с Крещением!
Пусть пошлёт благословение
Господь всевышний вам навек
И защитит от разных бед.
***
Пусть в Крещение Господне,
Все проблемы и грехи,
Смоют с нас святые воды,
Все поступки, что плохи.
Источник фото: cosmo.com.ua
***
Пусть крещенские морозы
Вместе со святой водой
Отведут от Вас угрозы,
И болезни стороной.
***
Хай свята водичка
Вмиє ваші личка
І окропить ззовні,
Щоб були здорові!
Хай освятить хату,
Щоб в ній горя не знати!
Скропить всю родину,
Щоб жила щасливо!
***
Хай вам святиться, веселиться
Святая йорданська водиця.
Як нині і в рік, так і довік,
Дай, Боже, що побажали,
Аби й нам, як вам стало.
Источник фото: tviysvit.com.ua
Поздравления с Крещением 2021 в прозе
Пришла пора креститься, святой водой умыться и очиститься от грехов прошлого года. Желаю, чтобы прорубь принесла только пользу, а Господь - большое счастье и успехи в работе. С Крещением!
***
Источник фото: nash.live
Сегодня сам Бог велел искупаться в святой крещенской воде, как Иисусу Христу много лет назад. Желаю, чтобы Небеса подарили тебе заряд энергии на весь 2021 год и оградили от всех проблем.
***
Поздравляю с праздником, пусть водное Крещение Господне принесет в твою жизнь побольше радости и счастливых моментов, а заберет из нее все переживания и неудачи. Желаю встречать на жизненном пути только хороших людей и следовать Божьему плану себе на пользу.
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