Такой ее не видели

Звезда сериала «Сваты» снялась в откровенной фотосессии

Как передает Politeka.net, снимок появился на фан-страничке в Инстаграм.

Инна Королева, которая сыграла дочь Валентины и Ивана Будько, предстала в весьма пикантном виде.

Из одежды на ней только бела рубашка и на шее висит развязанный галстук-бабочка. Образ дополняют изящные украшения.

Инна Королева сидит на высоком стуле, согнув одну ногу в колене. Актриса повернула голову и смотрит в кадр. Ее волосы выглядят слегка растрепанными.

В таком виде она выглядит очень непривычно.

«Симпатично, да почему бы и нет!❤️❤️🌟🌟🌟❤️❤ Милая!», "Шикарная женщина❤️", "Супер", "Красотка", "Супер", "Класс", "Очень красиво", "Нежная" - комментируют образ Королевой в Сети.

Отметим, начинались «Сваты» с истории семей Будько и Ковалевых, которые объединились благодаря свадьбе своих детей Маши и Максима. Роль Инны Королевой была одной из главных в проекте, который вышел в 2008 году как полнометражный двухсерийный фильм.

Однако в других сезонах сериала героиня актрисы отошла на второй план, а главными персонажами стали родители Маши и Максима и их дочка Женька.

Сериал «Сваты» выходит с 2008 года.

Напомним, Валюха из «Сватов» рядом с Добронравовым растрогала всех: «Были бы классной парой».

Как сообщала Politeka, Мухарский объяснил, что не так с сериалом "Сваты": "жлобология и быдлячество".

Также Politeka писала, что Женька из "Сватов" повзрослела и дурманит одним взглядом: "Мадам, вы прекрасны.