Жуткий инцидент произошел с американской актрисой Таней Робертс в последние минуты ее жизни

СМИ разнесли печальное известие о кончине 65-летней Робертс в воскресенье, 3 января. Позднее, выяснилось, что сообщение было ложным, так как актриса была еще жива и находилась в тяжелом состоянии в больнице, передает издание Page Six.

Звезда действительно умерла, но на следующий день, 4 января. У нее была тяжелая инфекция мочевыводящих путей.

Путаница произошла из-за недопонимания между ее агентом Майком Пингелом и партнером Лэнсом ОʼБрайеном.

Так, последний встретил первого в фойе больницы и с прискорбием сообщил: «Я попрощался с Таней и увидел ее прекрасные глаза в последний раз». Пингел подумал, что звезда скончалась и раструбил об этом в соцсетях. Хотя та была еще жива.

Стало известно, что 24 декабря Робертс потеряла сознание во время утренней прогулки с собаками возле своего дома в Калифорнии. Ее отвезли в медицинский центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Состояние звезды резко ухудшилось. Несмотря на попытки медиков, спасти актрису не удалось.

Отметим, Таня Робертс (настоящее имя Виктория Ли Блум) начинала карьеру в качестве модели, а затем переключилась на кинематограф.

У Робертс были главные роли в популярных в США фильмах "Повелитель зверей" и "Шина: Королева джунглей". Она исполнила одну из трех главных ролей в сезоне "Ангелов Чарли" и долго снималась в сериале "Шоу 70-х".

В 1985 году Робертс сыграла геолога Стейси Саттон, девушку агента 007 в фильме "Вид на убийство" вместе с Роджером Муром в его последней роли Джеймса Бонда.

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