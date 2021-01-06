Новорожденную девочку подкинули в больницу в Сумах

Как передает Politeka.net, подробности произошедшего рассказали в сюжете "Суспильного" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Ребенка обнаружила врач-анастезиолог.

"Забег сюда мужчина. С черным пакетом БМВ. Положив пакет. Девушки стали спрашивать:" Что это, передача" ? Он показал руками и побежал. Когда в пакет, а там новорожденный ребенок, с пуповиной. 20 лет делаю в больнице - ну еще такого случая у нас не было! ", - рассказал заведующая приемного отделения.

Малышку согрели, потом вызвали полицию и скорую, а вот догнать и расспросить мужчину, который оставил ребенка, медики не смогли.



На данный момент правоохранители занимаются поиском родителей девочки.





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