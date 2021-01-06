Новорожденную девочку подкинули в больницу в Сумах
Как передает Politeka.net, подробности произошедшего рассказали в сюжете "Суспильного" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Ребенка обнаружила врач-анастезиолог.
"Забег сюда мужчина. С черным пакетом БМВ. Положив пакет. Девушки стали спрашивать:" Что это, передача" ? Он показал руками и побежал. Когда в пакет, а там новорожденный ребенок, с пуповиной. 20 лет делаю в больнице - ну еще такого случая у нас не было! ", - рассказал заведующая приемного отделения.
Трагедия с известным актером подкосила мужа Наташи Королевой Тарзана, кадры прощания: "Мир становится другим..."
Бывший муж Лорак встретился с их подросшей дочерью и показал, какой красоткой она стала: «Невероятно похожа на...»
Легендарная актриса-красавица ушла из жизни после выписки, подробности трагедии: «стала иконой жанра»
Муж Дорофеевой Дантес на отдыхе смутил кадром с вывалившимся "хозяйством": "Мой размерчик"
Тайная жена Олег Винника в полупрозрачном платье засветила достоинства фигуры: "Молодая волчица"
Малышку согрели, потом вызвали полицию и скорую, а вот догнать и расспросить мужчину, который оставил ребенка, медики не смогли.
На данный момент правоохранители занимаются поиском родителей девочки.
Напомним, на Киевщине не стало годовалой девочки, родители винят врачей.
Как сообщала Politeka, жизнь украинца оборвалась на пороге больницы, медиков обвиняют в халатности.
Также Politeka писала, что годовалой девочки не стало из-за зерна кукурузы, родители винят врачей.