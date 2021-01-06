Популярная американская исполнительница Билли Айлиш поделилась загадочным фото, порадовав своих поклонников

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм триумфатор 2020 года опубликовала свой портрет, сделанный на скорую руку. Лицо красотки практически полностью было закрыто яркими зелеными прядями. Несмотря на это, Билли смогла передать через фото чувственный взгляд. Ее пухлые губки, накрашенные легким блеском, свели с ума поклонников.

За короткое время пост звезды собрал более 4 миллионов лайков. В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Сладкая девочка», «Привет, красавица», «Лучшая певица в мире», «Зеленый цвет честно создан для тебя», «Красота», «посмотри на себя, какая ты классная», «И тебе так очень хорошо», «Ты выглядишь так мило», «Королева», «Мы любим тебя, Билли Айлиш», - пишут пользователи сети.

Популярность 19-летней Билли Айлиш растет с огромной скоростью. Лишь в 2016 году юная звезда заявила о себе, а уже в 2020 году она стала настоящим триумфатором музыкальной премии Грэмми, забрав четыре основных награды и еще одну за лучший вокальный поп-альбом.

Билли Айлиш стала настоящим открытием 2010-х годов, ведь смогла покорить огромную аудиторию по всему миру. Сейчас на артистку подписано более 70 миллионов пользователей Инстаграм, но количество ее фанатов намного больше.

Напомним, что раздетая Билли Айлиш показала пышную грудь прямо во время концерта: "Слишком горячо".

Как сообщала Politeka, пышногрудая Билли Айлиш соблазнительно попрыгала перед камерой: "Девушка-огонь".

Также Politeka писала, что загадочная Билли Айлиш рискнула показать формы в "тесном" топике: "Это заставит всех замолчать".