В Украине показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией стремительно снизились

Врач-инфекционист из Киевской городской клинической больнице №4 Евгений Игоревич на своей странице в Facebook прокомментировал данную ситуацию.

По его словам, огромное количество людей болеет дома и лечится всема известными способами. При этом они не обращаются в лаборатории и не сдают тест на коронавирус.

"Поэтому цифры однозначно занижены и не объективны. Все уже достаточно осведомлены и знают, что лечение COVID-19 на первых порах мало чем отличается от лечения обычного ОРВИ и меньше паникуют", - заявил эксперт.

Он пояснил, что за специализированной медицинской помощью украинцы стали обращаться только в сложных случаях. Кроме того, показателем улучшения или ухудшения ситуации целесообразно считать количество госпитализаций. Поскольку в стационаре врачи работают исключительно с тяжелыми и крайне тяжелыми больными.

"И хотя столичная больница заполнена тяжелыми больными и поступления продолжаются, наплыв не сравнить с прошлыми месяцами. Тяжелые больные лечатся дольше, выписка не так интенсивна. Однако мест сейчас в госпитале хватает. Ситуация с кроватями в больнице, даже кислородными, пока стабильна", - отметил эксперт.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что вирус сдаст позиции и подарит украинцам передышку, врач назвал дату.