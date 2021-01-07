Женщина шла по улице, когда из частного дома выбежала собака и набросилась на нее

Так, в Новоград-Волынском Житомирской области американский стаффордшир-терьер набросился на пенсионерку и начал кромсать ее руку. В результате женщину с переломом руки доставили в больницу.

Об этом сообщает пресс служба Нацполиции Житомирской области.

По предварительным данным стало известно, что пострадавшая проходила мимо двора, где американский стаффордшир-терьер был не привязан. В какой-то момент он через незапертую калитку выбежал и начал кусать ее. Женщина отбивалась изо всех сил, но собака была сильнее.

Пожилую женщину спас мужчина, который жил по соседству и услышал, как пенсионерка истошно кричала. Он отозвал собаку и загнал ее во двор. У женщины врачи диагностировали открытый перелом локтевой кости. Пострадавшая также написала заявление в полицию.

Тем временем, 37-летний владелец бойцовой собаки рассказал полицейским, что узнал о нападении от соседа, но убежден, что закрывал тот день калитку. Как пес мог выбежать, объяснить не смог. Владельцу животного может грозить наказание — ограничение свободы сроком до 2 лет.

По факту следователи открыли уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что на директора стоматологии в Житомире совершили жестокое нападение.

Как сообщала Politeka, в Житомире семейного врача-женщину на приеме избил пациент.

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