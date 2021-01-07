На днях в прессе появилась новость о том, что популярная российская писательница Дарья Донцова находится в критическом состоянии
Сама писательница, как выяснилось, была в шоке от таких новостей и смонтированного ролика, где якобы объявили об ее внезапной кончине. Она обратилась к поклонникам, чтобы заверить их в своем прекрасном самочувствии, пишет «Стархит».
«Я рыдаю от смеха. Оказывается, я сейчас то ли умираю, то ли уже умерла в больнице города Сочи? Дорогие, не верьте сообщению о моей кончине. Я здорова, как корова!» - заявила 68-летняя звезда литературы.
По словам писательницы, чувствует она себя замечательно. Более того, она собиралась отмечать праздник, посетив храм, а также готовясь к вкусной трапезе.
Трагедия с известным актером подкосила мужа Наташи Королевой Тарзана, кадры прощания: "Мир становится другим..."
Полякова без белья, в короне и не только показала фигуру в самых пикантных образах: видео сводит с ума
Найдены тела 16-летнего сына Геннадия Корбана с подругой, появились кадры трагедии: что произошло
Новая беда на "Укрзализныце", поезд с пассажирами вспыхнул прямо на ходу: кадры и данные о пострадавших
Тайная жена Олег Винника в полупрозрачном платье засветила достоинства фигуры: "Молодая волчица"
Как известно, в 2010-х писательнице был диагностирован рак молочной железы. Донцова несколько лет боролась с болезнью и смогла победить недуг после 18 курсов химиотерапии. Кроме этого, писательница пережила несколько операций. Сейчас Донцова продолжает наблюдаться у врачей и следить за здоровьем.
Дарья Донцова известна как очень плодовитый писатель в жанре детективного романа. На ее счету сотни изданных книг.
Напомним, что королеву детективов Донцову экстренно госпитализировали, идет борьба за жизнь: что известно.
Как сообщала Politeka, трагедия произошла со знаменитой девушкой Бонда, "похоронили" еще живую: "Увидел ее глаза...".
Также Politeka писала, что похороны Микки Рурка в Украине: в сети появились фото последнего пристанища звезды.