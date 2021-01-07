На днях в прессе появилась новость о том, что популярная российская писательница Дарья Донцова находится в критическом состоянии

Сама писательница, как выяснилось, была в шоке от таких новостей и смонтированного ролика, где якобы объявили об ее внезапной кончине. Она обратилась к поклонникам, чтобы заверить их в своем прекрасном самочувствии, пишет «Стархит».

«Я рыдаю от смеха. Оказывается, я сейчас то ли умираю, то ли уже умерла в больнице города Сочи? Дорогие, не верьте сообщению о моей кончине. Я здорова, как корова!» - заявила 68-летняя звезда литературы.

По словам писательницы, чувствует она себя замечательно. Более того, она собиралась отмечать праздник, посетив храм, а также готовясь к вкусной трапезе.

Как известно, в 2010-х писательнице был диагностирован рак молочной железы. Донцова несколько лет боролась с болезнью и смогла победить недуг после 18 курсов химиотерапии. Кроме этого, писательница пережила несколько операций. Сейчас Донцова продолжает наблюдаться у врачей и следить за здоровьем.

Дарья Донцова известна как очень плодовитый писатель в жанре детективного романа. На ее счету сотни изданных книг.

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