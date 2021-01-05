Моторошний інцидент стався з американською актрисою Танею Робертс в останні хвилини її життя

ЗМІ рознесли сумну звістку про смерть 65-річної Робертс в неділю, 3 січня. Пізніше, з'ясувалося, що повідомлення було неправдивим, так як актриса була ще жива і перебувала у важкому стані в лікарні, передає видання Page Six.

Зірка дійсно померла, але на наступний день, 4 січня. У неї була важка інфекція сечовивідних шляхів.

Плутанина сталася через непорозуміння між її агентом Майком Пінгелом і партнером Ленсом О'Брайеном.

Так, останній зустрів першого у фойє лікарні і з сумом повідомив: "Я попрощався з Танею і побачив її прекрасні очі в останній раз". Пінгел подумав, що зірка померла і розтрубив про це в соцмережах. Хоча та була ще жива.

Стало відомо, що 24 грудня Робертс знепритомніла під час ранкової прогулянки з собаками біля свого будинку в Каліфорнії. Її відвезли в медичний центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі. Стан зірки різко погіршився. Незважаючи на спроби медиків, врятувати актрису не вдалося.

Відзначимо, Таня Робертс (справжнє ім'я Вікторія Лі Блум) починала кар'єру в якості моделі, а потім переключилася на кінематограф.

У Робертс були головні ролі в популярних в США фільмах "Повелитель звірів" і "Шина: Королева джунглів". Вона виконала одну з трьох головних ролей в сезоні "Ангелів Чарлі" і довго знімалася в серіалі "Шоу 70-х".

У 1985 році Робертс зіграла геолога Стейсі Саттон, дівчину агента 007 у фільмі "Вид на вбивство" разом з Роджером Муром в його останній ролі Джеймса Бонда.

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