На Прикарпатье после продолжительной болезни скончался многолетний мэр г. Долина Владимир Гаразд

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Долинского городского совета. О болезни Владимира Гаразда стало известно в середине декабре.



Также известно, что 18 декабря у Владимира Гаразда, был диагностирован COVID-19, с 25 декабря он находился в реанимации.

"С глубокой грустью сообщаем, что в тихое время под вечер Рождества, 6 января 2021 года, отошел в вечность многолетний городской голова Долины Владимир Гаразд. Он длительно и мужественно боролся с болезнью", - говорится в сообщении.

Владимир Гаразд - украинский общественно-политический деятель, в 2006-2020 годах был городским головой Долины, Ивано-Франковская область, с 2007 по 2019 год - президент ассоциации "Энергоэффективные города Украины".

Украинцы в комментариях не могут поверить в то, что Владимира Гаразда уже нет в живых. Кроме того, они оставляют слова поддержки и сочуствия для семьи мужчины. Многие также вспоминали о нем только в хорошем свете.

"Искренние соболезнования. Пусть с Богом почивает. Царство Небесное", "Безумно больно на сердце. Он делал только добро", "Вечная память! Добрые дела для края и Украины будут славить твое имя, дружище! Искренние соболезнования семье!", "Не укладывается в голове, что болезнь взяла свое", "Разум отказывается такое воспринимать... Как же так? Столько планов, энергии, умений!".

Стоит напомнить, что он не первый мэр, который умер от коронавируса. Так, мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений после заражения коронавирусом.

Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.

Как сообщала Politeka, остановилось сердце именитого украинского комика.

Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.