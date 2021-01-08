"Сейчас в лучшей форме чем когда либо"

Популярная украинская певица Настя Каменских похвасталась кадрами отдыха и засветила стройную фигуру

Как пишет Politeka.net Каменских с мужем Алексеем Потапенко (Потапом) отдыхают в теплых краях.

Звездные супруги, не стесняясь, хвастаются кадрами роскошного отдыха.

Так, Потап показал свою красотку-жену в откровенном черном купальнике-бикини.

Он заснял, как Каменских идет к морю, виляя бедрами.

Каменских также сняла кадры для своих поклонников. Она показала, как с самого утро пришла на пляж.

"Доброе утро", - написала певица, и показала, как заходт в прозрачную воду.

Отметим, пользователи Сети ошеломлены тем, насколько похудевшей выглядит Каменских на новых фото.

В Сети восхищаются стройностью артистки.

«Настюша постройнее стала», «Хватит худеть», «Такая красотка💓😍стройняшечка», «Настя умница! Так хорошо похудела!», «Худышка!!!скоро ветер будет сносить», «Ой, чего то Насти меньше стало! Или мне одному так кажется？», «Настя ты сейчас в лучшей форме чем когда либо», - пишут в комментариях.

Напомним, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк.

Также Politeka писала, что трагедия навсегда связала Каменских с экс - возлюбленным, подробности.