Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян блеснула фигурой в коротком обтягивающем платье

Известная красотка показала формы, благодаря которым стала популярна, пишет Politeka.net. Стоит отметить, что модель в молодости выглядела совсем иначе.

Звезда пережила несколько пластических операций, чтобы сейчас с гордостью демонстрировать свою фигуру. Именно после манипуляций с собой Ким стала популярной.

Кроме того, что бизнесвумен сделала маммопластику и подкорректировала форму своих ягодиц, она также изменила линию роста волос, форму носа, прибегала к липосакции в области спины, талии и голеней...

В итоге сейчас она выглядит настолько эффектно, что некоторые женщины мечтают стать обладательницами подобной фигуры.

У звезды появляются фан-аккаунты, в которых размещают разные фото брюнетки. Так, в одной из таких групп появилось фото Ким в коротком облегающем платье.

Черный короткий наряд обтянул пышные груди и бедра звезды. Также мини обтянуло тонкую талию и оголило стройные ножки.

Пышное "богатство" со всех ракурсов просто завораживало, кроме того пикантности добавлял тот факт, что Кардашьян решила не надевать лифчик, поэтому сверкнула без стеснения самым интимным.

Завершили образ знаменитости различные украшения и ее фирменный макияж с акцентом на пышные ресницы.

За шесть часов пост собрал почти 500 лайков и много комментариев. Пользователи сети называли красотку богиней и писали другие приятные сообщения.

"Само совершенство", - написал один из поклонников.

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