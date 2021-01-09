"Мне одного взгляда на всю жизнь хватило..."

Известный рэпер Моргенштерн вновь наплевал на российское законодательство

Скандальные кадры с концерта исполнителя появились в Instagram.

Так, известного рэп-исполнителя Morgenshtern вновь обвинили в нарушении карантина во время концерта в Сочи.

Судя по видео, которое появилось в социальных сетях, Алишер наплевал на карантинные ограничения и выступил в казино, где люди совершенно не придерживались социальной дистанции.

Более того, на кадрах видно, что почти все люди на концерте стоят без средств индивидуальной защиты. В самом помещении казино собралось явно больше 100 человек, и это еще одно нарушение.

Отметим, что в августе 2020 года Morgenshtern уже нарушал законодательство, когда проводил концерт в одном из сочинских ресторанов. Тогда полиция проводила службеную проверку, а в этот раз исполнителю могут выписать большой штраф.

"Вот он - кумир молодежи", "Реальное отражение того, что в головах миллионов подростков. Нет смысла осуждать эту культуру, тексты, стиль. В свое время поколение слушало такие "хитяры" как "Бананы лопала бомба", "Купила мама коника", "Морская черепашка по имени Наташка" и сотни подобных Джага-джага. Самое интересное, что в зале в основном взрослые люди, а вот это уже клиника", "Остановите планету - я сойду ...или телепортируйте лет на 30 назад", "Это дно для молодежи", "Мне одного взгляда на всю жизнь хватило", - написали гневные пользователи в комментариях под видео из казино.

Ранее мы рассказывали, как Моргенштерн поглумился над своим другом в отеле.

"Вооружившись" бутылкой шампанского, скандальный рэпер наклонился к "пятой точке" спящего и откупорил так, что пробка вылетела и ударила в аккурат по "булочкам" ничего не ведающего товарища.

Часть элитного напитка вылилась ему на шорты и постель, однако парень так и не проснулся.

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