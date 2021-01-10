Маленький мальчик скончался в собственном доме

Инцидент произошел в селе Летечивка, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГУНП Черкасской области.

Так, утром 9 января медики сообщили в полицию о том, что от телесных травм умер четырехмесячный младенец.

Правоохранители оперативно установили, что к гибели мальчика причастен его 28-летний отец. Выяснилось, что мужчина имел неприязненные отношения к сыну и были случаи, когда он бил его.

Мужчина признался в содеянном. Его задержали.

По данному факту Уманским районным управлением полиции открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За это преступление мужчине светит тюремный срок до 15 лет или же пожизненное заключение.

Украинцы бурно обсуждают случившееся в комментариях под постом на страничке полиции в Фейсбук.

"Что это делается! Господи, в голову не лезет... Бедное дитя... Слов нет просто ужас!!! Разорвать на куски тварь"

"Пожизненное заключение! Ангелочек невинный! Кто-то написал, что мама не виновата, бред!"

"И главное, что это все знали в селе 100%. Но ни один человек не защитил ребенка ("

"Где в это время была мама? Ее вины здесь никто не видит?"

"Этого, что, никто не замечал раньше?! Как мать могла оставить ребенка на такого извращенца 😡 но возможно она сама такая..."

"Если мать не заявила об избиении, которые были и до этого случая, значит она неоднократно была избита этим человеком и не находила выхода из ситуации. Думала, пройдет..."

Напомним, что украинка начала бить 3-летнего малыша, но поздно спохватилась: трагедия произошла по дороге в больницу

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