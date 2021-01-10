С Майдана в 2014 году Василий Киндрацкий приехал на Рождество на Львовщину, чтобы провести праздники с семьей и попрощаться

Мужчина поехал к отцу Ярославу, который сильно растерялся от просьбы Киндрацкого, когда тот попросил: "Благословите, отче, на смерть за Украину", передает портал "Вернись живым".

Мужчина заверил, что детей своих, которые родились уже когда ему было более 40 лет, оставляет на Божью опеку.

"Мой папа говорил, что Украина и свобода нуждаются в крови. Когда после провозглашения независимости все прыгали к небу на радостях, папа говорил, что рано радоваться. Свободы не бывает без крови.",- заявил Киндрацкий.

В итоге он стал добровольцем и в батальон ОУН в Пески приехал вдвоем с товарищем.

На рассвете 25 мая, Кондрат выбрался на башню полуразрушенной шахты и установил два флага – государственный и ОУН.

А уже через два дня со стороны Донецкого аэропорта российский танк выстрелил по позиции "Шахта" возле села Водяного. Киндрацкий получил смертельное ранение. Хотя и врачи еще сорок минут боролись за его жизнь, он истек кровью.

Он так и не успел прочитать школьное произведение своего семилетнего сына Ярослава "Несокрушимый папа", написанное ко Дню Героев. Мальчик написал эти слова за пять дней до смерти отца:

"Мой папа уехал на войну. Папа и его друзья сражаются с врагами в селе Песках возле Донецкого аэропорта... папа порой приезжает домой, потому что очень скучает по нам, и мама в это время просто расцветает. Мы с сестрой Ангелинкой слушаем интересные рассказы о войне. Мне очень нравится папина форма ... мне очень грустно, когда папа возвращается на передовую. Он говорит, что должен воевать до конца, пока Украина не победит. Мой папаша - патриот, несокрушимый борец за свое Отечество. За это я его уважаю и люблю. Возвращайся к нам, папочка, живым и здоровым".