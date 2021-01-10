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Известная актриса Анастасия Задорожная, которая снималась в фильмах "Квартала 95", похвасталась идеальным телом в одном купальнике

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

"Доброе утро страна! На моих флоридских часах 2:36 ночи, за бортом 6 градусов тепла! Где мои вьетнамки? Где шляпка? Где 36 тюбиков для загара? Игристое где? Контент горит!!!! Инстаграм-любой каприз, любая шалость в любое время дня и ночи:)" – говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Задорожная предстает перед камерой в мокром купальнике, изогнувшись до неприличия.

"Потрясающая девушка! Но взгляд всё равно сильнее, чем даже фигура...думаю что Настя даже без одежды взглядом приковывала больше внимания, чем фигурой...", "выглядишь на все сто", "сочная", "аппетитно", "ух, хороша", - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что актриса Анастасия Задорожная, звезда фильмов "Квартал 95" показала свое фото, сделанное в США, и спросила совета по поводу приготовления новогоднего салата

Актриса разместила в своем аккаунте фото, где она позирует в кофточке в сеточку на фоне океана во Флориде. При этом красотка смотрит куда-то вдаль, приведя поклонников в "дикий" восторг.

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