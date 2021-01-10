Известная американская певица Билли Айлиш впечатлила поклонников появлением со звездным красавчиком на мероприятии

Как рассказывает Politeka, фотография звезд появилась на фан-странице знаменитости в Instagram.

"С Джастином…" – коротко говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии можно заметить Билли Айлиш, которая позирует рядом с Джастином Бибером на публичном мероприятии. При этом ни она, ни молодой человек не скрывают улыбки, тесно прижавшись друг к другу.

Поклонники знаменитости активно лайкали кадры с кумиром, хотя многие из них задались вопросом: "Когда успела сходить?".

До этого мы рассказывали, что американская певица Билли Айлиш, которая предпочитает балахончатые наряды, удивила выходкой на камеру

Певица сидит дома на кровати, пока ее друг играет на пианино. Рядом с красоткой можно заметить собаку в «воротнике Елизаветы». В какой-то момент певица берет, и шлепает себя по груди, из-за чего собака переполошилась и резко встала. Это вызвало дикий смех у Айлиш.