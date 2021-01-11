Перестало биться сердце заслуженного артиста Украины Владимира Коциловского
О смерти Коциловского, который в последнее время давал благотворительные концерты для спасения жизней людей с тяжелыми заболеваниями, сообщили на странице в Facebook "Голос Прикарпатья".
Известно, что смерть наступила в одной из львовских клиник.
Коциловский работал директором Народного дома в селе Торчиновичи Львовской области. Также он был заслуженным артистом Украины, а в последнее время посвящал себя благотворительным концертам.
"Замужняя" Бузова в опасном мини-бикини осрамилась перед публикой, опрометчивые фото: "Олечка, где твои..."
"Чапкис отказывается от еды и воды": появилось фото и новые подробности о состоянии судьи «Танців з зірками»
"Холостячку" Ксению Мишину засняли в постели с другим мужчиной, кадры уже в Сети: "Эллерту не позавидуешь"
Винник решил сменить имидж, удивив даже «волчиц», кадры преображения: «Блин, какой мужчина»
Раскрыта тайна гибели знаменитой супермодели, о которой говорил весь мир: "Без мамы остались четверо детей"
Похорон Коциловского состоится во вторник, 12 января, в селе Миженец Львовской области.
Стоит отметить, что Владимир Коциловский - певец, заслуженный артист Украины. Учился во львовской консерватории. Позже стал солистом Львовского областного музыкально-драматического театра им. Юрия Дрогобыча. Был руководителем ансамбля "Галич", участником Всемирных Бойкивских фестивалей. С 2005-го - руководитель группы "Львовский вояж".
Пользователи сети под публикациеями о смерти артиста, выражают свое сочуствие семье и близким Коциловского.
"Человек с неповторимым голосом...Вечная память", "Царство Небесное! Пусть покоится с Богом! Соболезнования родным", "Пусть Господь примет его душу в Царствие Небесное. Искренние соболезнования родным и близким", "Уходят в вечность лучшие".
Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.
Как сообщала Politeka, остановилось сердце именитого украинского комика.
Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.