Перестало биться сердце заслуженного артиста Украины Владимира Коциловского

О смерти Коциловского, который в последнее время давал благотворительные концерты для спасения жизней людей с тяжелыми заболеваниями, сообщили на странице в Facebook "Голос Прикарпатья".

Известно, что смерть наступила в одной из львовских клиник.

Коциловский работал директором Народного дома в селе Торчиновичи Львовской области. Также он был заслуженным артистом Украины, а в последнее время посвящал себя благотворительным концертам.

Похорон Коциловского состоится во вторник, 12 января, в селе Миженец Львовской области.

Стоит отметить, что Владимир Коциловский - певец, заслуженный артист Украины. Учился во львовской консерватории. Позже стал солистом Львовского областного музыкально-драматического театра им. Юрия Дрогобыча. Был руководителем ансамбля "Галич", участником Всемирных Бойкивских фестивалей. С 2005-го - руководитель группы "Львовский вояж".

Пользователи сети под публикациеями о смерти артиста, выражают свое сочуствие семье и близким Коциловского.

"Человек с неповторимым голосом...Вечная память", "Царство Небесное! Пусть покоится с Богом! Соболезнования родным", "Пусть Господь примет его душу в Царствие Небесное. Искренние соболезнования родным и близким", "Уходят в вечность лучшие".

Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.

Как сообщала Politeka, остановилось сердце именитого украинского комика.

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