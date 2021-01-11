В поезде Укрзализныци разгорелся новый скандал в разгар пандемии

В частности в поезде "Интерсити" №746 большинство пассажиров находились без масок, а у проводника маска надета неправильно и никого ничего не волнует. Никто не делает замечаний и игнорирует грубые нарушения карантинных норм.

Об этом рассказала Наталья Бойко на своей странице в Facebook.

Женщина рассказала, что была просто в шоке от увиденного, ведь в вагоне находилось не более 20% людей в масках, а сам вагон полностью заполнен.

Женщина спросила у проводника, почему в поезде никто не соблюдает карантин и не заботится о мерах предосторожности, на что проводник ей ответил, что он должен мерить только температуру.

"Больше я ничего не обязан, не буду никого просить, какой в этом толк", - сказал проводник Наталье. Большинство же пассажиров оказались "ковид-диссидентами". По их словам, вируса не существует, и они свободные люди - их никто не может заставить носить маску.

Украинцы под публикацией женщины выражали собственное мнение по поводу увиденного в поезде:

"В Нью-Йорке при мне останавливали поезд, чтобы с полицией вывести человека, который отказывался быть в маске", "А между тем в ОАЭ все в масках и никто представить себе не может, как это без маски. Штрафы большие и жестокие", "Только блин в Украине все бессмертные и чихать хотели на здоровье окружающих", "для Украины это нормально — локдаун для галочки".

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