Известная британская певица Дуа Липа впечатлила роскошной фигурой в платье с разрезами

Как рассказывает Politeka, фотографиями знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

Так, на опубликованных фотографиях Дуа Липа позирует в платье с деликатными разрезами, демонстрируя роскошные и рельефные формы в эффектном ракурсе. Дополняет образ знаменитость соблазнительным взглядом, закинув руки к голове.

На других фотографиях Дуа Липа позирует рядом с подругами, меряясь с ними формами. Не мене жаркими выглядят кадры со спины певицы – красотка показывает роскошную фигуру без белья во всей красе.

"Вау, какой рельеф", "божественная красотка", "это просто великолепное тело", "не могу оторвать от тебя взгляд", "непревзойденный вид", "боже, вот это роскошное тело", "мечтательная", - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, певица из Великобритании Дуа Липа похвасталась безупречной фигурой, примеряв прозрачный наряд

На опубликованных кадрах Дуа Липа позирует, примеряв прозрачный наряд. Красотка эффектно изогнулась, демонстрируя безупречную фигуру во всей красе.

Напомним, Дуа Липа без лифчика попрыгала с горячими подружками, смутив даже самых смелых

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