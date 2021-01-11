Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала роскошный образ в атласном бордовом платье

Модель начала сниматься в рекламных фотосессиях и показывать стильные образы для глянца относительно недавно. В этом году девушка уже успела порадовать серией стильных образов из последней работы. Позируя в бордовом платье, Ким Ли удалось подчеркнуть привлекательность своих форм благодаря дизайну наряда.

Глубокое декольте и спущенные тонкие лямки придали образу Ким озорства, а смелый разрез выше середины бедра удачно подчеркнул стройные ноги модели. Длинные волосы она оставила распущенными безо всяких укладок, а вечерний макияж завершил ее «лук» для съемки в журнале.

«К новому началу 🥂🎋», - заинтриговала Ли подписью под фото.

Поклонники ответили сразу:

«Великолепный образ; Мои глаза были благословлены 😍; Я нахожусь на небесах, тогда почему я вижу ангела ❤; Ты такая красивая; О боже мой. Красивый соловей 😍 горяча и опасна🔥; Выглядит как всегда горячо. И всегда оставайся такой. Никогда не меняйся !!; Люблю этот захват !!! Замечательная работа!; 🙌Она великолепна🔥🔥 Ничто во вселенной не может помешать вам отпустить и начать все сначала».

Не так давно Ким Ли рассказала о планах на 2021 год, отметив, что продолжит свою карьеру диджея, уже работает над записью новых композиций и намерена больше времени уделить моделингу и себе самой, чтобы побеспокоиться о своем здоровье.

Новыми кадрами девушка также поделилась в Инстаграм несколько часов назад. В этот раз Ли преобразилась благодаря стильному белому платью в греческом стиле. При этом девушка не стала надевать бюстгальтер, засветив достоинства сквозь довольно большие вырезы в своем светлом наряде.

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