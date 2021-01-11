Супермодель из Великобритании Деми Роуз, которую сравнивают с иконой стиля Ким Кардашьян, впечатлила фигурой в купальнике

Как рассказывает Politeka, снимки красотка опубликовала у себя в Instagram.

Так, на опубликованных фотографиях Деми Роуз предстает перед камерой в соблазнительном купальнике, который, как кажется, едва не разорвался от внушительных объемов знаменитости.

Образ красотка решила дополнить безупречным макияжем, слегка растрепанной прической и цепочкой на поясе. Кадры модель никак не подписывала, а ее поклонники были лишены такой возможности.

Ролики Деми Роуз решила выбросить не у себя на странице в Instagram, а в карусели Stories.

Как мы рассказывали до этого, модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", примерила новый смелый образ

В этот раз эффектная брюнетка решила подчеркнуть свои формы новым трендовым бельем с сеточкой и вышивкой. Долгое время Деми комплексовала из-за пышной фигуры и прятала ее под одеждой, желая похудеть и сбросить лишнее. Однако все попытки не увенчались успехом – девушка оказалась в больнице с расстройством пищевого поведения.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике