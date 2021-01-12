Телеведущая, звезда телепроекта "Дом-2" и певица Ольга Бузова похвасталась фигурой в голубом бикини

Стройная соблазнительница сейчас хвастается фигурой на Мальдивах, где отдыхает со своим бойфрендом, передает Politeka.net.

Красотка в этот раз позировала в голубом мини-бикини, которое натянулось на ее красивых формах, и дало полюбоваться изгибами.

Сверху красотка надела длинную пляжную рубашку, с которой игрался ветер.

Артистка широко улыбалась, выставив вперед ножку.

"Флюиды отпуска 🌊🌊🌊😍 Останови момент, пожалуйста 🙌🏻", - написала Ольга.

Всего за пять минут пост собрал почти 30 тысяч лайков и много комментариев. Некоторые не одобряют излишнюю худобу звезды и всячески ее высмеивают.

"Зайка какая, 🔥🔥🔥Молодцы, отдых удался! ❤️", "Счастливая💞💞💞И это главное📌", "Оль, ну ты ешь, совсем худышка 😔", "Госпожа Оля целую ваши прекрасные ножки!!!!!", "Классная фотка 😍😍😍, искренняя , открытая , кайфовая 🔥🔥🔥🔥🔥, такой долгожданный отпуск 🙌🙌🙌🙌!!!! Как он был необходим 🙌🙌🙌!!!!! Супер 😍😍😍", "Оля- королева!! Только дельфины не рыбы, а млекопитающие))", "Крутышка, давай домой 😍😘🎉", "Счастлива ты ❤️счастлива - я", "Завидущие глаза👀

Так и манит бирюза!!!🏞️🤧", "Ну, совсем исхудала", "Так ваша фигура нравилась,очень похудели ни попы, ни ляшек. До этого фигура супер была", "Доски поплыли", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова вышла на улицу, посветив бюстом и полюбовалась уже сереющим небом.

«Доброе утро ❤️ С 8 утра просыпалась, чтобы не пропустить ни минуты последних дней отдыха...", - написала она.

Напомним, счастливая Бузова не сдержала эмоций, запрыгнув на руки к звездному красавцу

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