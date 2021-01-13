Культовая американская певица Билли Айлиш, которая предпочитает балахончатые наряды, засветила роскошную фигуру в бикини
Как рассказывает Politeka, соответствующая фотография была опубликована на фан-странице знаменитости в Instagram.
"Помните это?" – коротко говорится в подписи.
Уточним, что на опубликованном снимке Билли Айлиш предстает перед камерой в прозрачном платье, демонстрируя на камеру фигуру в смелом бикини. Ее поклонники пришли в дикий восторг от увиденного.
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"Чертовски хороша", "невероятная красотка! Вот бы она чаще радовала нас такими формами", "это настоящий пожар", "она чертовски горячая", "кажется, я влюбился в нее", "непревзойденный вид", "это лучшее, что я видел за сегодня", - пишут они.
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На опубликованной фотографии можно заметить Билли Айлиш, которая позирует рядом с Джастином Бибером на публичном мероприятии. При этом ни она, ни молодой человек не скрывают улыбки, тесно прижавшись друг к другу.
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