Культовая американская певица Билли Айлиш, которая предпочитает балахончатые наряды, засветила роскошную фигуру в бикини

Как рассказывает Politeka, соответствующая фотография была опубликована на фан-странице знаменитости в Instagram.

"Помните это?" – коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованном снимке Билли Айлиш предстает перед камерой в прозрачном платье, демонстрируя на камеру фигуру в смелом бикини. Ее поклонники пришли в дикий восторг от увиденного.

"Чертовски хороша", "невероятная красотка! Вот бы она чаще радовала нас такими формами", "это настоящий пожар", "она чертовски горячая", "кажется, я влюбился в нее", "непревзойденный вид", "это лучшее, что я видел за сегодня", - пишут они.

Как мы сообщали до этого, американская певица Билли Айлиш впечатлила поклонников появлением со звездным красавчиком на мероприятии

На опубликованной фотографии можно заметить Билли Айлиш, которая позирует рядом с Джастином Бибером на публичном мероприятии. При этом ни она, ни молодой человек не скрывают улыбки, тесно прижавшись друг к другу.