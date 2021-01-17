Начнётся в понедельник и закончится в воскресенье

Февраль станет идеальным месяцем для украинцев

Он начнется в понедельник и закончится в воскресенье, а значит - это отличный месяц для тех, кто привык начинать свои дела с понедельника, пишет РБК-Украина.

В феврале будет 20 рабочих дней и 8 – выходных.

Нужно отметить, что никаких дополнительных праздничных выходных в этом месяце не предусмотрено, однако самих праздников будет очень много.

К примеру, можно отмечать День сурка, встречать Китайский Новый год, а также поздравлять своих любимых с Днем святого Валентина, почитать Героев Небесной Сотни.

Календарь праздников в феврале 2021 года выглядит следующим образом:

2 февраля – День сурка; День безопасного интернета

4 февраля – Всемирный день борьбы пpотив рака

6 февраля – Международный день бармена

9 февраля – Международный день стоматолога

11 февраля – Всемирный день больного; Международный день женщин и девочек в науке

12 февраля – Китайский Новый год

13 февраля – Всемирный День радио

14 февраля – День Святого Валентина; День компьютерщика

15 февраля – Сретение Господне; Международный день онкобольного ребенка; День чествования участников боевых дейcтвий на территории других государств

17 февраля – День спонтанного проявления доброты; День кота в Европе

19 февраля – День Государственного герба Украины

20 февраля – День Героев Небесной Сотни; Всемирный день социальной справедливости

21 февраля – Международный день родного языка

22 февраля – Международный дeнь поддержки жертв преступлений

27 февраля – Международный день полярного медведя

28 февраля – Всемирный день редких заболеваний; День работников патрульно-постовой службы Украины.

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