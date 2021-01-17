Февраль станет идеальным месяцем для украинцев

Он начнется в понедельник и закончится в воскресенье, а значит - это отличный месяц для тех, кто привык начинать свои дела с понедельника, пишет РБК-Украина.

В феврале будет 20 рабочих дней и 8 – выходных.

Нужно отметить, что никаких дополнительных праздничных выходных в этом месяце не предусмотрено, однако самих праздников будет очень много.

украинцы, карантин, локдаун

Популярные статьи сейчас

Располневшая Пугачева ошарашила видом под ручку с экс-мужем Королевой: "Столько лет вместе..."

Располневшая Королева ошарашила видом в купальнике, звезду просто не узнать: "Худеть никогда не поздно..."

Не стало легендарного актера, которого обожали миллионы: вместе с его пятью детьми скорбит весь мир

Авто попало в фатальное ДТП, удалось выжить лишь одному: подробности и кадры трагедии

Ксения Мишина из кареты "скорой помощи" сделала неожиданное признание: "Мое тело уже полностью..."
Показать еще

К примеру, можно отмечать День сурка, встречать Китайский Новый год, а также поздравлять своих любимых с Днем святого Валентина, почитать Героев Небесной Сотни.

Календарь праздников в феврале 2021 года выглядит следующим образом:

  • 2 февраля – День сурка; День безопасного интернета
  • 4 февраля – Всемирный день борьбы пpотив рака
  • 6 февраля – Международный день бармена
  • 9 февраля – Международный день стоматолога
  • 11 февраля – Всемирный день больного; Международный день женщин и девочек в науке
  • 12 февраля – Китайский Новый год
  • 13 февраля – Всемирный День радио
  • 14 февраля – День Святого Валентина; День компьютерщика

день влюбленных любовь

  • 15 февраля – Сретение Господне; Международный день онкобольного ребенка; День чествования участников боевых дейcтвий на территории других государств
  • 17 февраля – День спонтанного проявления доброты; День кота в Европе
  • 19 февраля – День Государственного герба Украины
  • 20 февраля – День Героев Небесной Сотни; Всемирный день социальной справедливости
  • 21 февраля – Международный день родного языка
  • 22 февраля – Международный дeнь поддержки жертв преступлений
  • 27 февраля – Международный день полярного медведя
  • 28 февраля – Всемирный день редких заболеваний; День работников патрульно-постовой службы Украины.

Напомним, Выходные и праздники 2021: сколько украинцы будут отдыхать в новом году

Как сообщала Politeka, Праздники и дополнительные выходные, появилось важное заявление Кабмина

Также Politeka писала, что Выходные и праздники в 2021 году: украинцам рассказали о длительном отдыхе