Февраль станет идеальным месяцем для украинцев
Он начнется в понедельник и закончится в воскресенье, а значит - это отличный месяц для тех, кто привык начинать свои дела с понедельника, пишет
В феврале будет 20 рабочих дней и 8 – выходных.
Нужно отметить, что никаких дополнительных праздничных выходных в этом месяце не предусмотрено, однако самих праздников будет очень много.
Располневшая Пугачева ошарашила видом под ручку с экс-мужем Королевой: "Столько лет вместе..."
Располневшая Королева ошарашила видом в купальнике, звезду просто не узнать: "Худеть никогда не поздно..."
Не стало легендарного актера, которого обожали миллионы: вместе с его пятью детьми скорбит весь мир
Авто попало в фатальное ДТП, удалось выжить лишь одному: подробности и кадры трагедии
Ксения Мишина из кареты "скорой помощи" сделала неожиданное признание: "Мое тело уже полностью..."
К примеру, можно отмечать День сурка, встречать Китайский Новый год, а также поздравлять своих любимых с Днем святого Валентина, почитать Героев Небесной Сотни.
Календарь праздников в феврале 2021 года выглядит следующим образом:
- 2 февраля – День сурка; День безопасного интернета
- 4 февраля – Всемирный день борьбы пpотив рака
- 6 февраля – Международный день бармена
- 9 февраля – Международный день стоматолога
- 11 февраля – Всемирный день больного; Международный день женщин и девочек в науке
- 12 февраля – Китайский Новый год
- 13 февраля – Всемирный День радио
- 14 февраля – День Святого Валентина; День компьютерщика
- 15 февраля – Сретение Господне; Международный день онкобольного ребенка; День чествования участников боевых дейcтвий на территории других государств
- 17 февраля – День спонтанного проявления доброты; День кота в Европе
- 19 февраля – День Государственного герба Украины
- 20 февраля – День Героев Небесной Сотни; Всемирный день социальной справедливости
- 21 февраля – Международный день родного языка
- 22 февраля – Международный дeнь поддержки жертв преступлений
- 27 февраля – Международный день полярного медведя
- 28 февраля – Всемирный день редких заболеваний; День работников патрульно-постовой службы Украины.
Напомним, Выходные и праздники 2021: сколько украинцы будут отдыхать в новом году
Как сообщала Politeka, Праздники и дополнительные выходные, появилось важное заявление Кабмина
Также Politeka писала, что Выходные и праздники в 2021 году: украинцам рассказали о длительном отдыхе