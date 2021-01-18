В этом году крупные украинские вокзалы могут сменить собственника, чем это чревато для украинцев

Государство намерено отдать частникам убыточные объекты транспортной инфраструктуры, пишет "КП в Украине". Кабмин планирует передать в концессию (то есть власть все же будет контролировать эти объекты) 7 железнодорожных вокзалов, включая центральный столичный вокзал "Киев-Пассажирский".

Ожидается, что в концессию сроком на 20 лет помимо "Киев-Пассажирского" будут также переданы Харьковский ж/д вокзал, вокзалы Хмельницкого, Винницы, Днепра, Николаева и Чопа.

В Укрзализныце объясняют это тем, что вокзалы в крупных городах сейчас не приносят прибыли. Согласно подсчетам, в настоящее время убытки составляют порядка 800 млн гривен в год. Проимходит это в основном из-за продажи убыточных билетов и содержания залов ожидания.

"В теории, от концессии должен выиграть пассажир, - отметила юрист Мария Коваль. – В здании вокзала по-прежнему будут продавать билеты в кассах, там должны будут функционировать туалеты и залы ожидания. То есть за эти услуги с пассажира деньги брать не будут..."

При этом, по словам Коваль, инвестор обязуется поддерживать помещения вокзала в хорошем состоянии.

Среди рисков специалисты называют то, что инвесторы могут превратить вокзалы в очередные торговые центры. Более того, парковка в пешей доступности от объекта, вероятнее всего, также станет платной.

А если между государством и инвестором возникнет конфликт, для решения которого потребуется перейти в судебную плоскость, то неизвестно, кто будет обслуживать объект во время разбирательства, которое может затянуться на месяцы, а то и года.

Ранее мы сообщали, тем временем украинцы продолжают жаловаться на некачественные услуги Укрзализныци. Так, пассажиры поезда Ворохта-Киев возмутились тем, что в зиму, во время поездки, им пришлось испытать не себе прелести неожиданного "душа".

Из окон текла вода, при этом интенсивность потока была такой силы, что постели пассажиров были мокрыми.

Напомним, ЧП с поездом "Укрзализныци": знаменитый "Бориспольский экспресс" сошел с рельсов, кадры.

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